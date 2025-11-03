GTX-A 개통과 대출 규제 완화 수혜지, 'GTX운정역 서희스타힐스' 관심

정부가 올해 6월 말 발표한 가계부채 관리 방안을 통해 생애 최초 구입자에게 주택담보인정비율(LTV)을 최대 80%까지 확대 적용하면서, 대출 여건이 상대적으로 유연한 지역에 수요가 몰리고 있다. 여기에 광역급행철도(GTX) 개통이 이어지며 교통망 개선이 본격화된 곳들이 주목받는다.특히 파주 운정신도시 동패동 일대에서 공급 중인 'GTX운정역 서희스타힐스'가 관심을 끌고 있다.운정은 GTX-A 노선의 개통 구간에 포함되며, 수도권 서북부 교통권의 핵심지로 부상했다. 국토교통부에 따르면 GTX-A 노선은 이미 운정~서울역 구간 운행을 시작했으며, 운정역에서 서울역까지 약 20분대 이동이 가능하다. 또한 2026년에는 삼성역 무정차 통과, 2028년에는 전 구간 완전 개통이 예정돼 있어 서울 접근성이 획기적으로 높아질 전망이다.정부는 개통 이후 혼잡 완화를 위해 배차 간격을 기존 10분대에서 6분대로 단축하는 방안을 검토 중이다. 수도권광역버스 노선 확대, 광역버스 전용차로 신설, 3호선(일산선) 연장 논의 등 추가 교통계획도 추진되고 있어 운정 일대의 교통 인프라는 다층적으로 확장되고 있다. 특히 이러한 변화는 출퇴근 시간을 단축하고, 서울·고양·일산 등으로의 생활권 접근성을 넓히는 효과를 가져올 것으로 보인다.이와 함께 운정은 비규제지역으로 분류돼 자금 운용 여건이 유리하다. 대부분의 수도권 신규 단지가 대출 한도 축소나 전입 의무 요건을 적용받는 반면, 운정신도시는 LTV 최대 70%, 생애 최초자 최대 80%까지 가능하다. 또한 총부채원리금상환비율(DSR) 규제에서도 일정 부분 완화 적용을 받을 수 있어, 중도금 무이자 조건과 결합될 경우 실수요자의 초기 자금 부담을 줄이는 데 도움이 된다.부동산 시장에서는 이 같은 교통·금융 조건의 결합이 향후 주거지 선호도의 주요 변수로 작용할 것으로 본다. 고금리 기조가 장기화되는 가운데, 실질적인 주거 이전을 고려하는 수요층이 ‘대출 접근성’과 ‘출퇴근 효율성’을 동시에 만족시키는 지역을 찾는 경향이 뚜렷해졌기 때문이다.GTX운정역 서희스타힐스는 지하 3층~지상 25층, 총 1,499세대 규모로 조성된다. 전용면적 59㎡~84㎡ 중심의 중소형 평형 구성으로 실수요층의 선호를 고려했다. 조합설립인가와 지구단위계획 고시가 완료되어 사업 안정성이 확보된 점도 눈에 띈다. 단지 인근에는 이마트 운정점, 파주 프리미엄 아울렛, 롯데백화점, 킨텍스, 예정된 스타필드 빌리지 등이 위치해 있으며, 운정호수공원·한빛공원 등 대규모 녹지공간이 생활권 내에 있다.GTX운정역 서희스타힐스는 파주시 동패동에 위치하며, 모델하우스는 와동동에서 운영 중이다. 방문 예약 없이 주중·주말 모두 상담이 가능하다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com