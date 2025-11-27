홈 한경MONEY [부고]황승택 하나증권 리서치센터장 빙부상 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/money/article/202511270174c URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.11.27 17:08 수정2025.11.27 17:08 김수정 기자 [부고] 황승택 하나증권 리서치센터장 빙부상고인명: 송 기 문 (향년 93세)빈소: 중앙보훈병원 장례식장 3층 7호실(02- 2225- 1004)유족: 송명석, 송예주 부친상, 황승택(하나증권 리서치센터장) 빙부상별세일자: 2025년 11월 27일발인: 2025년 11월 30일장지: 서울현충원자료 작성 및 문의: 하나증권 리서치센터 (02- 3771- 3490) © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 고분양가 기조 속 수요자 부담 낮춘 ‘중도금 무이자 혜택’ 단지 눈길 에이드리븐, 2023·2024·2025 올해의 광고PR상 3년 연속 수상 올림플래닛, 주봉정보시스템 'Absen Factory Store'에 XR 솔루션 제공 금성백조, ‘이천 중리 B3블록 금성백조 예미지’ 12월 분양 "서부산 개발, '균형발전 마중물' 될까" '뉴온시티' 연말 착공 예정