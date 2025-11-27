[부고] 황승택 하나증권 리서치센터장 빙부상

고인명: 송 기 문 (향년 93세)

빈소: 중앙보훈병원 장례식장 3층 7호실(02- 2225- 1004)

유족: 송명석, 송예주 부친상, 황승택(하나증권 리서치센터장) 빙부상

별세일자: 2025년 11월 27일

발인: 2025년 11월 30일

장지: 서울현충원

자료 작성 및 문의: 하나증권 리서치센터 (02- 3771- 3490)