'닛카 프론티어' 세계 최초 국내 수입 기념 더현대서울 팝업 진행

닛카 위스키가 창립 90주년을 기념해 2024년 일본에서 선보인 신제품 '닛카 프론티어(NIKKA FRONTIER)'의 세계 최초 해외 수출국으로 한국을 선정하고 본격적인 전개에 나선다.이를 기념해 오는 2월 27일부터 3월 11일까지 약 2주간 더현대서울 지하 1층에서 국내 공식 론칭 팝업 행사를 진행한다.이번 신제품은 일본 위스키의 기틀을 세운 창업자 타케츠루 마사타카의 '개척자 정신(Frontier Spirit)'에 대한 헌사를 담아 개발되었다. 닛카 프론티어는 닛카의 첫 증류소 요이치의 피트 몰트를 키몰트로 사용하여 전체 원액 중 몰트 위스키 비율을 51% 이상을 차지하는 것이 특징이다.특히 위스키 본연의 향미 성분을 보존하기 위해 상온에서 여과하는 '논칠필터드(Non-Chill Filtered)' 공정을 적용하고 48%의 높은 도수를 채택해 깊고 선명한 복합미를 완성했다. 여기에 닛카 특유의 코페이 그레인 원액이 더해져 스모키함과 부드러운 질감의 조화를 동시에 느낄 수 있다.보틀 디자인 역시 브랜드의 유산을 시각적으로 투영하여, 전면에는 대담한 'N' 엠블럼을 배치하고 후면에는 품질과 안전을 기원하는 일본 전통의 '시메나와(Shimenawa)' 문양을 양각하여 전통과 현대의 조화를 이끌어냈다.이번 더현대서울 팝업에서는 닛카 프론티어 시음과 더불어 '흑백요리사 2' 출연 김희은 셰프의 푸드 페어링 세션과, Le Chamber, Zest, Soko 등 아시아 톱 바텐더들의 '프론티어 플로팅 하이볼(Floating Highball)' 클래스 등 다채로운 미식 및 바 문화를 경험할 수 있는 기회가 제공될 예정이다. 행사 기간 중에는 '미야기쿄 싱글 몰트 10년'이 한정 수량으로 선착순 판매도 진행되며, 닛카 프론티어는 2월 27일부터 전국 현대백화점 와인샵에서 구매 가능하다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com