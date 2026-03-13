바다 위 초호화 호텔들.

하이엔드 호텔 브랜드의 영토가 바다로 확장되고 있다. 유명 체인 호텔의 이름을 내건 초호화 요트가 잇달아 등장하고 있는 것.가장 먼저 출사표를 던진 곳은 메리어트 인터내셔널 계열의 ‘리츠칼튼 호텔 컴퍼니’다. 2017년 ‘리츠칼튼 요트 컬렉션’을 설립하며 크루즈 산업에 본격적으로 진출했다. 2022년 ‘에브리마(Evrima)’를 시작으로 2024년 ‘일마(Ilma)’, 그리고 지난해에는 세 번째 요트 ‘루미나라(Luminara)’까지 항해를 성공적으로 이어가고 있다. 리츠칼튼은 향후 8~10척 규모의 요트 플릿을 구축해 초호화 해상 여행의 표준을 제시하겠다는 전략이다.각 요트에는 리츠칼튼의 ‘품격’이 고스란히 이식됐다. 특히 최근 일마는 ‘호텔판 미쉐린 가이드’로 불리는 <포브스 트래블 가이드>가 발표한 ‘2026 스타 어워드’에서 5성급을 획득했다. 지상 건축물이 아닌 바다 위 선박이 최고 등급을 받은 것은 이번이 처음. 일마는 총 224개 스위트룸을 갖춘 241m 길이의 초호화 요트로, 객실마다 전담 집사도 배정된다. 손님과 직원 비율이 일대일에 가까울 정도다. 마이클 미나와 파비오 트라보키 등 미쉐린 스타 셰프가 참여한 레스토랑과 바(bar), 리츠칼튼 스파, 인피니티 풀 등 리츠칼튼 호텔에서 기대할 수 있는 모든 편의 시설을 품고 있다.포시즌스 호텔 앤 리조트 역시 2026년 출항을 목표로 첫 번째 요트 ‘포시즌스 I(Four Seasons I)’의 막바지 준비에 한창이다. 포시즌스 I의 핵심은 프라이빗함과 여유로운 공간에 있다. 길이 207m에 달하는 거대한 선체 규모에도 불구하고 오직 95개 객실만을 배치해 투숙객 한 명당 누리는 면적을 극대화한 것. 가장 기대를 모으는 객실은 요트의 굴뚝 부분을 개조한 ‘펀넬 스위트(Funnel Suite)’다. 4개 층을 하나로 연결한 이 객실은 800m²(약 242평)가 넘는 압도적 면적과 전용 야외 덱, 개별 수영장을 갖춘 바다 위 펜트하우스다. 특히 전면 통유리창을 통해 펼쳐지는 280도 파노라마 뷰는 시시각각 변하는 바다 풍경을 객실 안에 들여놓는다.프리미엄 호텔 리조트 그룹 아만 역시 브랜드 최초 요트인 ‘아만가티(Amangati)’의 첫 항해 일정을 공개하며 해상 진출을 알렸다. 단 47개 스위트 객실만으로 구성된 아만가티는 최대 수용 인원을 94명으로 제한했다. 아만이 지향하는 극대화된 프라이버시와 평온한 휴식 경험을 바다 위로 그대로 옮긴 것이 핵심. 일본 료칸을 모티프로 한 인테리어에서는 아만 리조트 특유의 차분함과 우아함을 느낄 수 있다. 아만답게 웰니스 시설도 압도적이다. 배의 뒷면(선미) 대부분을 웰니스 공간으로 꾸몄다. 2개의 덱에 걸쳐 1190m²(약 360평) 규모로 조성되는 아만 스파를 비롯해 요가와 명상, 메디 스파, 뷰티 라운지 등 전문 케어 시스템을 준비 중이다. 아만가티는 2027년 봄, 지중해를 시작으로 우아한 항해를 시작할 예정이다.럭셔리 체인 호텔들이 잇따라 해상으로 눈을 돌리는 배경에는 전략적 계산이 깔려 있다. 브랜드 철학을 바다 위로 확장해 ‘움직이는 호텔’을 구현하려는 시도다. 이는 브랜드 충성도가 높은 고객에게 새로운 플랫폼을 제공하려는 의도이기도 하다. 실제로 리츠칼튼 요트 이용객의 절반은 리츠칼튼 크루즈 요트를 통해 크루즈 여행을 처음 경험한 것으로 나타났다. 미국 CNN은 이러한 현상에 대해 “세계적 럭셔리 호텔 브랜드들이 바다 위에서 최고가 되기 위해 흥미로운 경쟁을 벌이고 있다”며 “이들은 강력한 브랜드 파워를 통해 부유한 여행객이 크루즈라는 새로운 영역에 발을 들이도록 유도하고 있다”고 분석했다.