SJ그룹 LCDC SEOUL, 서울리빙디자인페어 참가… B2C·B2B 접점 공략

SJ그룹이 운영하는 성수 복합문화공간 엘씨디씨서울이 리빙디자인페어에서 'Little LCDC SEOUL'을 선보인다.패션·라이프스타일 기업 에스제이그룹(대표 이주영)이 운영하는 성수동 복합문화공간 LCDC SEOUL(엘씨디씨서울)이 리빙·라이프스타일 박람회인 '서울리빙디자인페어'에서 B2C·B2B 접점 확대를 공략한다.2026 서울리빙디자인페어는 2월 25일부터 3월 1일까지 5일간 코엑스에서 펼쳐지는 인테리어 디자인 및 라이프스타일 전시 행사로, 콘텐츠 미디어 전문기업 디자인하우스와 코엑스 공동 주최로 국내 리빙산업의 최신 트렌드를 선보이는 장이다. 작년 기준 12만명 이상의 관객이 다녀갔으며, 올해 500여개 기업이 참여할 예정이다.LCDC SEOUL은 이번 서울리빙디자인페어에서 약 200평에 달하는 카페테리아로 관람객들을 맞는다. 성수동에 위치한 LCDC SEOUL 건축물 외관을 그대로 옮겨놓은 듯한 '리틀 엘씨디씨서울(Little LCDC SEOUL)' 컨셉이 특징으로, 스페셜티 기반의 자체 커피 브랜드인 '카페 이페메라(Café Ephemera)'와 입점 매장인 프랑스 디저트 전문점 '비스퀴테리 엠오'가 총출동한다.이번 페어 참가 목적은 LCDC SEOUL의 잠재적 타겟에 대한 브랜드 인지도 제고 및 신규 고객 확보다. 방문객들은 성수동 '카페 이페메라'의 핵심 아이템인 저당·디카페인 음료를 비롯해, 최상급 스페셜티 원두가 특징인 커피 MD상품 등 '웰니스(wellness)'를 앞세운 다양한 상품을 체험할 수 있다.또한 음료와 디저트 체험 외에도 LCDC SEOUL 공간과 브랜드를 소개하는 '스페이스 존', 함께 협업한 아티스트들의 라이브 공연을 아카이브 영상으로 만나는 '뮤직 존', 팝업·문화·전시 등 주요 콘텐츠를 한눈에 보는 '콘텐츠 존', 굿즈를 만나는 '이페메라 존' 4가지로 구성해 LCDC SEOUL의 정체성을 보여주는 공간 기획으로 방문의 재미를 높였다.5일간 서울리빙디자인페어 관람객을 대상으로 LCDC SEOUL 인스타그램과 LCDC MUSIC 유튜브 채널 팔로우 시 특별 제작한 북마크 굿즈 및 카페 이페메라 매장 50% 할인쿠폰을 증정한다. 이페메라 네이버 스마트스토어를 알림신청하면 스티커 2종과 페어 현장 20% 음료 할인쿠폰도 받을 수 있다.에스제이그룹 LCDC SEOUL 브랜드기획실 관계자는 "이번 페어를 통해 LCDC 브랜드에 대한 소비자 소통과 커피 MD상품의 유통채널 확대 테스트 뿐만 아니라, 500여 참가 브랜드들 대상으로 공간 대관, 콘텐츠 협업 등 B2B 사업 기회까지 모색할 수 있을 것으로 내다보고 있다"고 말했다.에스제이그룹의 성수동 LCDC SEOUL은 2021년 오픈 후 현재 누적 120만 방문객을 돌파한 복합문화공간으로, 작년 한해 방문객은 전년대비 22% 증가했다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com