공공지원민간임대 단지 '고덕국제신도시 서한 에듀센텀' 임차인 모집 개시

- 27일 견본주택 문 열고 본격적인 임차인 모집 일정 돌입

- 3월 3일 우선공급(특별+일반공급), 3월 10일 일반공급(특별+일반공급) 실시

고덕국제신도시에서 고덕함박초 초품아 입지로 주목을 받고 있는 공공지원민간임대 단지 '고덕국제신도시 서한 에듀센텀'이 27일 견본주택을 오픈하고 본격적인 임차인 모집 일정에 돌입했다. 이에 합리적인 조건으로 장기거주를 희망하는 청년·신혼부부 수요와 학령기 자녀를 키우는 세대를 중심으로 관심이 집중되고 있다.'고덕국제신도시 서한 에듀센텀'은 3월 3일(화) 평택시 1년 이상 거주자에 한해 우선공급으로 청년·신혼부부 특별공급과 일반공급을 실시하며 6일(금)에 당첨자를 발표한다. 또한 3월 10일(화)에는 대한민국에 거주하는 만 19세 이상 무주택자 또는 무주택세대구성원을 대상으로 일반공급으로 청년·신혼부부 특별공급과 일반공급을 실시하고 13일(금)에 당첨자를 발표한다. 정당계약은 3월 19일부터 22일까지 4일간 진행된다.평면은 510세대가 모두 전용84㎡로 84A 타입은 판상형 4BAY 혁신평면과 알파룸까지 더해 방 4개를 누릴 수 있으며 84B 타입의 경우 현관창고와 복도팬트리를 더해 수납을 강화했다. 계절용품을 편리하게 보관하는 세대창고가 설계되었으며 단지내 커뮤니티시설도 풍부하다.월임대료도 합리적이다. 특별공급 표준형의 경우 84A타입이 월 108,000원 84B타입이 월 95,000이고 일반공급 표준형의 경우 84A타입이 월 193,000원, 84B타입이 월 179,000원이다. 임대보증금을 낮추고 월임대료를 높이는 선택형도 마련되어 자금상황에 따라 선택이 가능하다.'고덕국제신도시 서한 에듀센텀'은 최대 10년간 이사 걱정없이 안정적인 거주가 가능하고 임대료 상승률도 연 5% 이내로 제한된다. HUG 보증보험에 가입돼 있어 보증금 반환에 대한 우려가 적은 것도 장점이다. 재산세, 취득세, 종합부동산세 부담이 없어 절세 효과도 기대할 수 있다.단지 바로 앞에 고덕함박초가 위치한 초품아 단지로 단지 앞 중·고교가 예정되어 있어 초중고 원스톱 안심교육을 실현하며 도보거리에 국제학교도 예정되어 있다. 또한, 학원밀집가가 인접해 있으며 에듀타운도 예정되어 있다.수도권전철 1호선 서정리역, 평택고덕IC, 평택지제역이 인접한 사통팔달 교통망을 자랑하며 단지 앞에는 고덕 전 지역을 순환하는 BRT정류장도 예정되어 있다.또한 홈플러스, 코스트코, 평택아트센터, 평택박물관(예정), 중앙도서관(예정), 호수공원, 함박산중앙공원, 서정리천 등 생활·문화 인프라가 가까우며 삼성전자 평택캠퍼스 P4·P5 라인 증설(예정), R&D테크노밸리(예정), 평택신청사(예정), 행정기관 이전(예정) 등의 개발호재도 풍부하다.'고덕국제신도시 서한 에듀센텀'은 전세대가 전용면적 84㎡ 총 510세대 공공지원 민간임대주택으로 청약통장 필요 없이 만 19세 이상 무주택자 또는 무주택세대구성원은 누구든 청약이 가능하며, 2월 27일 평택시 모곡동에 성황리 공개중이다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com