공공지원민간임대 단지 '고덕국제신도시 서한 에듀센텀' 임차인 모집 개시

- 27일 견본주택 문 열고 본격적인 임차인 모집 일정 돌입
- 3월 3일 우선공급(특별+일반공급), 3월 10일 일반공급(특별+일반공급) 실시
'고덕국제신도시 서한 에듀센텀'은 3월 3일(화) 평택시 1년 이상 거주자에 한해 우선공급으로 청년·신혼부부 특별공급과 일반공급을 실시하며 6일(금)에 당첨자를 발표한다. 또한 3월 10일(화)에는 대한민국에 거주하는 만 19세 이상 무주택자 또는 무주택세대구성원을 대상으로 일반공급으로 청년·신혼부부 특별공급과 일반공급을 실시하고 13일(금)에 당첨자를 발표한다. 정당계약은 3월 19일부터 22일까지 4일간 진행된다.
평면은 510세대가 모두 전용84㎡로 84A 타입은 판상형 4BAY 혁신평면과 알파룸까지 더해 방 4개를 누릴 수 있으며 84B 타입의 경우 현관창고와 복도팬트리를 더해 수납을 강화했다. 계절용품을 편리하게 보관하는 세대창고가 설계되었으며 단지내 커뮤니티시설도 풍부하다.
월임대료도 합리적이다. 특별공급 표준형의 경우 84A타입이 월 108,000원 84B타입이 월 95,000이고 일반공급 표준형의 경우 84A타입이 월 193,000원, 84B타입이 월 179,000원이다. 임대보증금을 낮추고 월임대료를 높이는 선택형도 마련되어 자금상황에 따라 선택이 가능하다.
'고덕국제신도시 서한 에듀센텀'은 최대 10년간 이사 걱정없이 안정적인 거주가 가능하고 임대료 상승률도 연 5% 이내로 제한된다. HUG 보증보험에 가입돼 있어 보증금 반환에 대한 우려가 적은 것도 장점이다. 재산세, 취득세, 종합부동산세 부담이 없어 절세 효과도 기대할 수 있다.
단지 바로 앞에 고덕함박초가 위치한 초품아 단지로 단지 앞 중·고교가 예정되어 있어 초중고 원스톱 안심교육을 실현하며 도보거리에 국제학교도 예정되어 있다. 또한, 학원밀집가가 인접해 있으며 에듀타운도 예정되어 있다.
수도권전철 1호선 서정리역, 평택고덕IC, 평택지제역이 인접한 사통팔달 교통망을 자랑하며 단지 앞에는 고덕 전 지역을 순환하는 BRT정류장도 예정되어 있다.
또한 홈플러스, 코스트코, 평택아트센터, 평택박물관(예정), 중앙도서관(예정), 호수공원, 함박산중앙공원, 서정리천 등 생활·문화 인프라가 가까우며 삼성전자 평택캠퍼스 P4·P5 라인 증설(예정), R&D테크노밸리(예정), 평택신청사(예정), 행정기관 이전(예정) 등의 개발호재도 풍부하다.
'고덕국제신도시 서한 에듀센텀'은 전세대가 전용면적 84㎡ 총 510세대 공공지원 민간임대주택으로 청약통장 필요 없이 만 19세 이상 무주택자 또는 무주택세대구성원은 누구든 청약이 가능하며, 2월 27일 평택시 모곡동에 성황리 공개중이다.
한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com
