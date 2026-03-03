KS오토플랜, 3월 '혜택 ON 하고 가볍게 출발하세요' 프로모션 진행

신차 장기렌트·리스 전문기업 KS오토플랜이 3월을 맞아 '혜택 ON 하고 가볍게 출발하세요!' 프로모션을 진행한다고 밝혔다.이번 행사는 봄철 차량 교체 수요 증가 시기에 맞춰 기획된 한정 할인 이벤트다. 하이브리드 SUV와 대형 세단, 프리미엄 SUV 등 선호도가 높은 차종을 중심으로 혜택을 강화했다.할인 적용 차종은 ▲기아 스포티지 HEV ▲기아 쏘렌토 HEV ▲현대 그랜저 ▲르노 그랑콜레오스 HEV ▲제네시스 GV80 등이다.도심 주행에 적합한 하이브리드 모델부터 패밀리 SUV, 프리미엄 세단까지 실수요 중심 라인업으로 구성해 개인 및 법인 고객 모두 이용 가능하도록 했다.KS오토플랜 관계자는 "3월은 신차 장기렌트 문의가 증가하는 시기"라며 "초기 비용 부담을 낮추고 체감 혜택을 강화해 보다 합리적인 조건을 마련했다"고 말했다.한편 KS오토플랜은 전국 단위 신차 장기렌트·리스 서비스를 제공하는 자동차 금융 플랫폼으로, 하이브리드·전기차·수입차·상용차 등 다양한 차종에 대한 맞춤 견적과 실시간 프로모션 안내 서비스를 운영하고 있다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com