SUMMER SCENE

한적한 어느 여름날 오후.

(위부터) 경쾌한 스트라이프 패턴의 ‘Di 백 폴리오 쇼퍼백’, 더블 브리지와 가죽을 엮은 템플 포인트가 멋스러운 선글라스 모두, 브라운 소가죽 헤어밴드로 고급스러움을 더한 ‘베오플레이 H95’ 헤드폰(위부터) 정교한 케이지 구조가 클래식한 피셔맨 스타일의 블랙 가죽 샌들, 에스파드리유 감성의 로프 디테일을 아웃솔에 둘러 이국적 무드를 연출한 T 스트랩 샌들 모두, 브랜드의 상징적 락스터드 장식으로 시선을 끄는 블랙 플립플롭(위부터) 블루 코튼 패턴과 정교한 카프 레더 스트랩 디자인이 돋보이는 보틀 홀더은은한 팜 리프 패턴의 리넨 셔츠물뿌리개를 위트 있게 재현한 ‘워터링 캔 백’(위부터) 넓고 부드러운 챙이 우아한 실루엣을 만드는 라피아 해트레몬 모티프로 위트를 더한 키 링미래지향적 곡선형 랩어라운드 프레임이 돋보이는 ‘이브레스’ 선글라스이승률 기자 ujh8817@hankyung.com박원태