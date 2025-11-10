한국부동산개발협회 20주년 행사 포스터.

한국부동산개발협회(KODA)이 11월 20일 서울 삼성동 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 개최되는 창립 20주년 기념식에서 대한민국 디벨로퍼 산업의 미래비전을 공식 선포한다고 10일 밝혔다.이번 비전 선언은 지난 20년간 도시와 주거, 산업 공간의 개발을 이끌어온 디벨로퍼 산업이 지속가능성과 공공성, 글로벌 경쟁력, 디지털 혁신을 바탕으로 새로운 도약을 준비하겠다는 취지에 따른 것이다.미래비전은 ▲공공성과 투명성 강화 ▲R&D와 데이터 기반 산업 혁신 ▲금융 안정성과 리스크 관리 체계 확립 ▲ESG 도시 개발 ▲글로벌 네트워크 확장 등으로 구성된다. 협회는 미래 세대가 신뢰하는 산업으로 성장하기 위한 책임성 및 윤리성 강화도 함께 제시할 계획이다.협회는 창립 이후 국내 부동산개발업 제도화와 전문인력 양성, 산업 기반 확립 등 생태계 정착을 주도해 왔다. 특히 2021년 개설한 ‘ARPY’(Advanced creative city-Real estate convergence Program for Young professionals)는 차세대 디벨로퍼 육성의 핵심 프로그램으로 자리를 잡으며 현재 운영 중인 5기까지 총 164명의 수료생을 배출했다.ARPY는 한국부동산개발협회가 운영하는 창조도시부동산융합 최고위과정(ARP)을 기반으로 한 실무 중심·멘토형 교육 프로그램으로, 부동산개발·도시계획·금융·프롭테크·인문 등 다양한 분야를 융합한 커리큘럼으로 구성됐다.김승배 한국부동산개발협회 회장은 “ARPY는 국내외 도시개발 사례 학습과 디벨로퍼 실무 프로젝트 등으로 구성된 차세대 육성 트랙”이라며 “앞으로도 산업의 미래를 책임질 리더십과 기업가적 사고를 길러내는 교육 프로그램으로 지속 발전시켜 나가겠다”고 말했다.이번 20주년 기념행사에서는 글로벌 디벨로퍼 컨퍼런스, CI 리뉴얼 공개, 한국부동산개발산업연구원 설립 선포도 함께 진행된다. 협회는 국내 개발산업의 수준을 글로벌 스탠더드에 맞추고, 해외 기관과의 협력 및 국제 프로젝트 참여 기반을 확대해 ‘K-Developer’ 브랜드 경쟁력 강화에 박차를 가하려 한다.김한모(HM그룹 회장) 20주년 기념사업단 단장은 “지난 20년간 한국 디벨로퍼 산업은 국가 성장과 도시 발전을 견인해 왔다”며 “앞으로의 20년은 공공성과 책임, 혁신과 글로벌 협력을 통해 K-Developer의 새로운 기준을 세우는 시기가 될 것”이라고 강조했다.민보름 기자 brmin@hankyung.com