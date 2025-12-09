메타엠, AICC부문 브랜드 만족도 1위 수상

메타엠이 9일 ‘2025 대한민국 브랜드 만족도 1위’에서 IT(AICC) 부문 대상을 수상했다.메타엠은 AI와 빅데이터 기술을 기반으로 고객경험(CX)을 혁신하는 AICC 솔루션을 업계 최초로 자체 개발하여 상용화한 기업이다. 금융, 유통, 제조, 공공 등의 다양한 고객군을 대상으로 최첨단 AICC 솔루션을 적용해 업무 효율을 높였을 뿐만 아니라 비용 절감까지 실현하며 성공적으로 입지를 굳혔다.메타엠의 AICC는 ▲보이스봇 ▲챗봇 ▲AI KMS ▲AI Tutor ▲자동 상담 요약 ▲자동 QA ▲TA(Text Analysis) 등의 다양한 서비스를 제공한다. 반복적이고 단순한 상담은 보이스봇과 챗봇이 처리하여 상담원들은 전문 상담을 진행할 수 있도록 돕는다. 95% 이상의 정확도를 자랑하는 STT(Speech To Text)를 통해 자동으로 상담 내역을 요약하여 상담원의 후처리 업무를 줄여주고, 상담 업무의 효율성을 30% 이상 향상시켰다.메타엠 관계자는 “단순한 챗봇을 넘어 실제 상담원 수준의 대화 흐름과 감성 인식까지 가능한 AICC를 구현했다”며 “고객은 더 빠르고 정확한 응대를, 기업은 비용 절감과 서비스 품질 향상을 동시에 잡을 수 있다는 점이 높은 평가를 받은 핵심 요인”이라고 밝혔다.한편, 메타엠은 서울 강남구 본사에서 AICC 기술을 직접 체험할 수 있는 ‘MetaM 디지털 라운지’를 운영 중이다. 방문객은 실제로 AICC시스템을 체험하며, 전문가로부터 맞춤형 컨설팅까지 받을 수 있어 기업들의 벤치마킹 장소로도 입소문이 나고 있다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com