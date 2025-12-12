정원주 대한주택건설협회장(대우건설 회장)이 12월 11일 '2025 주택건설의 날' 행사에서 인사말을 하고 있다. 사진=대한주택건설협회

대한주택건설협회와 한국주택협회, 주택도시보증공사가 공동주최하고 국토교통부가 후원하는 ‘2025 주택건설의 날’ 행사가 12월 11일 오후 3시, 서울 강남구 소재 건설회관 CG아트홀에서 열렸다.이날 행사에선 주택산업 발전에 기여한 공로가 큰 주택건설인과 주택건설단체 관계자 등 48명이 정부포상과 국토교통부장관 표창을 받았다. 수상자는 산업훈장 3명(금탑 1명․은탑 2명), 산업포장 6명, 대통령표창 6명, 국무총리표창 9명, 국토교통부장관표창 24명 등이다.삼구건설㈜ 최병호 대표이사가 금탑산업훈장 수상의 영예를 안았고 은탑산업훈장은 고운건설㈜ 이권수 회장과 동부건설㈜ 윤진오 대표이사가 수상했다.산업포상은 △㈜태왕이앤씨 노기원 대표이사, △경남기업㈜ 이기동 대표이사, △교보자산신탁㈜ 강영욱 대표이사, △삼성물산㈜ 김도형 상무, △㈜금오종합건설 윤태용 대표이사, △두산건설㈜ 김홍재 상무 등 6명이 받았다.대통령표창은 △㈜한라공영 최동욱 대표이사, △대신건설㈜ 문종석 대표이사, △HDC현대산업개발㈜ 김용남 상무, △주택도시보증공사 장차연 부장, △하나종합건설㈜ 김현주 대표이사, △한신공영㈜ 박병규 부부장 등 6명에게 돌아갔다.국무총리표창은 △㈜조은집 이동태 대표이사, △금호건설㈜ 송정 수석매니저, △보람종합건설㈜ 이진수 대표이사, △코오롱글로벌㈜ 정이형 부장, △다온개발㈜ 황인희 대표이사, △DL이앤씨㈜ 안관수 부장, △㈜아이홉 이승희 대표이사, △SK에코플랜트㈜ 김주완 현장소장, △HDC현대산업개발㈜ 김진택 상무보 등 9명이 받았다.이날 행사는 어려운 주택사업 환경 속에서도 국민 주거수준 향상과 주택산업 발전에 헌신한 전국 8000여 주택건설인들의 노고를 격려하기 위해 마련됐다. 행사에는 정․관계 인사를 비롯한 내외 귀빈과 전국 각지에서 참석한 300여 명의 주택건설인들이 참석해 성황을 이뤘다.민보름 기자 brmin@hankyung.com