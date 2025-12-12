홈 한경BUSINESS [부고] 차정환(OCI홀딩스 대외협력실 상무)씨 빙부상 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202512129726b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.12.12 10:46 수정2025.12.12 10:46 안옥희 기자 ▲하재근 씨 별세, 차정환(OCI홀딩스 대외협력실 상무) 씨 빙부상=13일 오전 9시30분, 광주만평장례식장 102호.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 한국전략경영학회, 특별세미나 ‘디지털 스토리 산업과 사회적 가치’ 성료 한국도 달에 가나?...2032년까지 달 착륙 계획 노랑통닭, 젠슨 황 효과로 '월클치킨' 되나? 갤럭시코퍼레이션, 100만 원으로 시작된 넥스트 '유니콘' 스토리 [부고] 좌호철(삼성서울병원 커뮤니케이션팀장)씨 부친상