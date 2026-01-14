홈 한경BUSINESS [부고] 지범석 씨(더피알 커뮤니케이션 이사) 모친상 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202601141012b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.01.14 17:38 수정2026.01.14 17:38 민보름 기자 ▲김영숙 씨(향년 79세) 별세, 지범걸·지범석(더피알커뮤니케이션 이사) 씨 모친상=14일(수) 연세대학교 신촌장례식장 9호실, 발인 2026년 01월 16일(금) 오전 10시, 장지 서울추모공원 (원지동)민보름 기자 brmin@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 [속보] '공천헌금 의혹' 김병기 부부 등 5명 출국금지 ‘사우역 지엔하임’ 견본주택 개관 이후 3일간 2만5000명 방문 터콰이즈필드, ‘서울국제조각페스타 2026’ 참가 서울 시내버스 왜 파업하나 봤더니···'임금·정년'이 핵심 “빚을 져서라도 내 집은 있어야지” 주담대 50조 시대