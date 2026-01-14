▲김영숙 씨(향년 79세) 별세, 지범걸·지범석(더피알커뮤니케이션 이사) 씨 모친상=14일(수) 연세대학교 신촌장례식장 9호실, 발인 2026년 01월 16일(금) 오전 10시, 장지 서울추모공원 (원지동)

민보름 기자 brmin@hankyung.com