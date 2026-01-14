HD현대중공업 울산 조선소. 사진=HD현대중공업

국민연금 보유 지분율 증가 및 감소 10곳. 자료=CEO스코어

반도체 랠리에 올라탄 국민연금의 국내 주식 포트폴리오 가치가 1년 새 117조원 넘게 불어났다.삼성전자·SK하이닉스를 중심으로 조선·방산주 비중을 늘린 반면, CJ제일제당·게임주 등 내수 업종은 비중을 줄이며 '갈아타기'에 나선 결과다.국민연금이 5% 이상 보유한 상장사 주식 가치는 90% 이상 급증했지만, 종목별로는 편입과 이탈이 뚜렷하게 갈렸다.14일 기업데이터연구소 CEO스코어에 따르면 국민연금이 2025년 말 기준 지분 5% 이상을 보유한 국내 상장사 272곳의 주식 가치는 247조4114억원으로 집계됐다. 이는 전년 말(129조4802억원) 대비 117조9312억원(91.1%) 증가한 수치다.지난해 코스피 상승장을 주도한 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체주를 중심으로 조선·방산 관련 종목들이 국민연금 전체 포트폴리오 수익을 끌어올렸다.국민연금이 보유 지분율을 확대한 상장사는 171곳으로, 지분을 줄인 곳(127곳)보다 많았다. 시장 강세 국면에서 투자 비중을 확대하는 전략을 취한 것으로 풀이된다.종목별로 보면 삼성전자는 국민연금의 지분율 증가 폭이 0.32%포인트에 그쳤지만, 주가가 125.4% 오르면서 보유 주식 가치가 30조6908억원 늘었다. SK하이닉스도 지분율 변동은 없었으나 주가가 274.4% 급등해 보유 가치가 25조5139억원 증가했다.이 밖에 SK스퀘어, 두산에너빌리티, 한화에어로스페이스 등은 주가 상승과 지분 확대가 맞물리며 국민연금 수익 확대에 기여했다.반면 시장 전반의 강세에도 불구하고 일부 기업은 주식 가치가 감소했다. 유통, 게임, 바이오 등 내수 영향이 큰 업종이 대체로 부진했다.국민연금 투자 기업 중 주식 가치 감소 폭이 가장 컸던 종목은 CJ제일제당이다. CJ제일제당은 주가 하락과 함께 국민연금이 지분율을 4.64%포인트 줄이면서 보유 가치가 2340억원 감소했다.크래프톤과 시프트업 등 게임주 역시 주가 약세와 지분 축소로 평가액이 줄었다. 이외에도 대한항공, SK텔레콤, LG생활건강, SK이노베이션 등 종목에서 국민연금 보유 주식 가치가 감소한 것으로 나타났다.LG전자는 주가가 1년 사이 10.1% 상승했지만, 지분율 축소 영향으로 평가액이 오히려 줄었다.국민연금이 지난해 지분율을 가장 크게 늘린 기업은 HD현대마린엔진으로, 8.26%포인트 확대했다. 엠앤씨솔루션, 삼성에피스홀딩스, 포스코DX, LG CNS 등도 신규 취득과 함께 지분율을 늘린 종목에 포함됐다.반대로 STX엔진, 한세실업, CJ제일제당, 농심, DL이앤씨 등은 지분율이 축소되며 국민연금 포트폴리오에서 비중이 줄었다.국민연금이 가장 많은 지분을 보유한 종목은 LS로, 보통주 기준 13.49%를 보유하고 있다. 이어 현대백화점(13.46%), 신세계(13.42%), CJ(13.40%) 등 유통·지주사들이 상위권에 이름을 올렸다.업종별로는 반도체가 포함된 IT전기전자 업종의 보유 가치가 64조2374억원(139.4%) 증가하며 가장 큰 폭의 상승을 기록했다. 조선·기계·설비 업종도 148.3% 증가율을 보였으며, 지주, 증권, 건설·건자재 업종 역시 국민연금 전체 주식 가치 증가에 기여한 것으로 분석됐다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com