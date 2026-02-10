[2026 한국소비자만족지수 1위] 프리미엄 출산·육아 용품 브랜드, 해님(Haenim)

해님(Haenim)이 ‘2026 한국소비자만족지수 1위’ 고객만족브랜드(젖병소독기) 부문을 12년 연속 수상했다.해님은 독자적인 기술력을 바탕으로 육아 부모들로부터 꾸준한 신뢰를 받아온 브랜드다. 특히 스테디셀러 제품인 ‘해님 스마트 듀오 UV-C LED 젖병소독기’는 젖병을 거꾸로 세워 건조와 살균을 동시에 수행하는 특허 기술이 적용된 것이 특징이다. 24시간 자동 관리가 가능한 ‘스마트 보관 기능’과 내부 청소 시점을 알려주는 ‘CLEAN 기능’을 탑재했으며, 각종 세균과 바이러스를 99.999% 살균하는 효과를 입증해 안전성을 확보했다.최근에는 젖병소독기에 이어 신제품 ‘분리·교체형 휴대용 분유포트(스마트 듀오)’를 선보이며 제품군을 확장했다. 해당 제품은 1차 사전예약에서 전량 완판을 기록했다. 본체와 가열판이 완전히 분리되는 구조로 위생적인 세척이 가능하며, 상단 바디만 교체해 반영구적으로 사용할 수 있는 점이 특징이다.또한 야외에서도 100℃까지 끓일 수 있는 강력한 가열 성능과 65℃ 파스퇴르 모드, 효율적인 배터리 분리 시스템 등을 갖춰 육아용품 시장에서 경쟁력을 강화하고 있다.해님 관계자는 “앞으로도 젖병소독기를 비롯해 휴대용 분유포트 등 부모의 마음을 담은 혁신적인 제품을 지속적으로 선보이며 고객 성원에 보답하겠다”고 말했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com