케이뱅크 최우형 행장 연임…단독 후보 추천

케이뱅크 임원후보추천위원회(임추위)는 지난 25일 최 행장을 차기 최고경영자 후보로 단독 추천했다고 26일 공시했다.

케이뱅크는 "가계대출 규제 환경에서도 개인사업자 대출을 전략적으로 확대해 자산 포트폴리오를 다변화하고 새로운 성장 동력을 확보했다"면서 "또 케이뱅크의 유가증권 시장 상장 추진을 통한 자본 확충 기반 마련에 기여했다"고 추천 이유를 설명했다.

2024년 1월 취임한 최 행장의 임기는 지난해 12월 말 만료됐지만 임추위가 차기 후보를 추천하지 않아 올해 3월까지 자동 연장됐다.

최 행장의 연임은 다음 달 31일 열리는 주주총회에서 최종 확정된다. 연임 임기도 이날 결정될 예정이다.

케이뱅크는 올해 세 번째 기업공개(IPO)에 도전해 다음 달 5일 유가증권시장 상장을 앞두고 있다. 예상 시가총액은 3조3673억원이다.

지난 20일부터 2거래일 동안 일반 투자자를 대상으로 진행한 공모주 청약에서 134.6대 1의 경쟁률을 보였다.



