[2026 대한민국 NO.1 프랜차이즈대상] 피자 전문 프랜차이즈, 청년피자

청년피자가 ‘2026 대한민국 NO.1 프랜차이즈대상’ 피자 부문을 3년 연속 수상했다.청년피자는 국내 종합 외식 프랜차이즈 기업 BSB FOOD(비에스비푸드)의 피자 프랜차이즈 브랜드로, 트렌디하고 감각적인 신메뉴 개발과 품질이 검증된 식재료를 활용해 높은 수준의 제품 퀄리티를 제공하기 위해 노력하고 있다. 특히 자체 물류망을 통해 각 가맹점에 신선한 식재료를 안정적으로 공급하며 제품 경쟁력을 높이고 있다.현재 전국 350여 개 가맹점 운영 노하우를 바탕으로 꾸준한 출점 흐름을 이어가고 있는 청년피자는 전문 슈퍼바이저를 통한 매장별 밀착 관리와 가맹점의 제품 퀄리티를 일정하게 유지하기 위한 우수가맹점 선정 및 포상금 수여 등을 통해 본사와 가맹점 간 상생을 위한 노력에도 힘쓰고 있다.여기에 가맹비와 교육비 전액 면제, 주방기기 및 집기류 무상 렌탈 등 다양한 창업 지원 혜택을 제공해 안정적인 소자본 창업이 가능한 구조로 예비 창업자들의 부담을 낮추고 있다.청년피자 관계자는 “올해로 3년 연속 수상은 전국 가맹점주들과 본사가 함께 노력해 온 결과라고 생각한다”며 “앞으로도 소비자들에게는 더 좋은 맛과 품질로 보답하고, 가맹점주들에게는 안정적인 운영 환경을 제공하기 위해 지속적인 메뉴 개발과 체계적인 가맹점 지원을 이어 나가겠다”고 밝혔다.박정원 인턴 기자 jason201477@hankyung.com