Bnature’s(비네이쳐스), 원적외선 기술을 적용한 근육·관절 패치

Bnature’s(비네이쳐스)가 31일 공표된 ‘2026 한국브랜드선호도1위’에서 고객만족브랜드(근육·관절패치) 부문 1위에 선정됐다.Bnature’s(비네이쳐스)는 건강기능식품을 비롯한 다양한 헬스케어 제품을 선보이고 있는 ㈜바이오스트림의 헬스케어 브랜드다. 다양한 제품 중 근육과 관절 부위의 불편함을 완화하기 위한 ‘마디에데 근육•관절패치’는 출시 후 꾸준히 성장해 국내 최대 온라인 쇼핑몰 C사의 일반 패치/파스 부문에서 판매 1위를 기록하고 있다.‘마디에데 근육·관절 패치’는 일상생활에서 발생할 수 있는 다양한 신체 피로와 근육 사용 환경을 고려해 간편하게 사용 가능하도록 만들어졌다. 동의보감에서 찾아볼 수 있는 특별 광물인 견운모를 포함한 ‘메디스톤’은 원적외선 방사를 통해 통증 부위를 완화시켜준다. 특히 양한방의 전통적인 원료들과 현대적인 원료들이 함유하고, 이를 전달하는 특허 기술을 통해 일상의 뻐근함과 불편함에 활력을 더해준다.패브릭 원단을 사용해 부드럽고 편하게 사용이 가능하며, 피부 저자극 시험을 통과하여 안심하고 사용할 수 있다. 특히 신체 움직임이 많은 관절 부위에도 부착이 가능하도록 다양한 크기와 형태로 구성돼, 손가락이나 손목과 같은 작은 관절 부위부터 무릎이나 허리 등 비교적 넓은 부위까지 사용 가능하다. 이처럼 활동 중에도 간편하게 사용할 수 있도록 설계됐다는 점을 인정받아 고객만족브랜드(근육·관절패치) 부문 1위에 선정되었다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com