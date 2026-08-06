중국 가는 여행객 2년새 200만명 늘어...방한 중국인도 증가세

중국 여행 수요가 빠르게 회복되고 있다. 중국 정부의 무비자 입국 정책과 단거리 여행 선호 현상이 맞물리면서 중국을 찾는 한국인 여행객이 팬데믹 이전 수준에 근접했다. 동시에 한국을 찾는 중국인 관광객도 회복세를 보였다.6일 국토교통부 항공정보포털에 따르면 올해 1~7월 중국으로 향한 유임·환승 여객은 954만4512명으로 집계됐다. 이는 팬데믹 이전인 2019년 같은 기간(1032만2441명)의 92% 수준이다. 2년 전 같은 기간에 집계된 759만3049명과 비교하면 195만1463명(25.7%) 늘었다.코로나19 확산으로 해외여행이 제한됐던 2020년 1~7월 중국 노선 여객은 203만7841명까지 급감했다. 이후 2024년을 기점으로 여행 수요가 증가하기 시작하며 올해 들어 팬데믹 이전 수준을 회복한 것이다.중국은 비행시간이 약 2시간으로 짧아 시간 부담이 적은 대표적인 단거리 여행지다. 단체관광 시장이 컸고, 베이징과 상하이 등에는 국내 기업의 생산기지와 법인이 밀집해 있어 출장 수요도 꾸준했다.한때 팬데믹을 계기로 공중 보건에 대한 우려와 반중 정서가 짙었으나, 중국 정부의 무비자 입국 정책 시행 이후 여행 수요는 회복세로 돌아섰다.중국은 2024년 11월부터 한국 일반여권 소지자를 대상으로 최장 30일간 무비자 입국을 허용했다. 이에 따라 비자 발급에 필요한 시간과 비용 부담이 줄면서 중국을 단거리 여행지로 선택하는 수요가 늘어난 셈이다.항공권 가격 상승으로 장거리 여행 비용 부담이 커진 점 역시 중국과 일본 등 근거리 여행지 수요를 높이는 요인으로 작용했다.방한 중국인의 증가세도 뚜렷하다. 지난 28일 문화체육관광부가 발표한 ‘상반기 방한 관광 동향’에 따르면, 올해 상반기 한국을 찾은 외국인 관광객 1071만명 중 중국인이 321만명으로 가장 큰 비중을 차지했다. 이어 일본(약 195만명)과 대만(약 115만명) , 미국(약 81만명) , 홍콩(약 34만명) 순 으로 집계됐다.팬데믹 이전인 2019년과 비교한 회복률은 중국이 136.8%로 대만(188.4%), 미국(168.6%)에 이어 높은 수준을 기록했다.정부는 지난해 9월부터 시행한 중국인 단체관광객 대상 한시적 무비자 입국 조치를 올해 6월 종료할 예정이었으나, 이를 올해 말까지 연장했다. 이 조치는 3인 이상 중국인 단체관광객이 비자 없이 입국해 최대 15일간 국내를 여행할 수 있게 한다.오승주 인턴기자 seungjuoh@hankyung.com