BAT로스만스 사진 제공

BAT로스만스가 청년 시민활동가의 성장을 지원하기 위해 ‘플로깅 히어로즈’ 프로그램 참가자를 12일부터 모집한다고 밝혔다.‘플로깅 히어로즈’는 청년들에게 기후위기 극복과 자원순환의 중요성에 대한 다양한 교육 및 체험 기회를 제공하는 프로그램으로 BAT로스만스가 지역사회의 깨끗한 내일을 위해 진행한 에코 플로깅 캠페인의 일환으로 기획됐다.‘플로깅 히어로즈’는 환경 보호와 SNS 활동에 관심 있는 2030 청년이라면 누구나 신청할 수 있으며 선발된 참가자들은 약 2개월간 도심 플로깅, 자원순환 관련 체험 프로그램, 환경 교육 등 다양한 활동에 참여 후 회차별로 SNS에 활동 보호 활동을 기록하고 전파하게 된다. 프로그램의 하이라이트는 BAT로스만스 임직원 자원 봉사자와 청년 서포터즈가 함께하는 ‘에코 플로깅 데이’다. 참가자들은 활동 성과를 공유하고 환경 보호의 필요성에 대한 사회적 공감대를 형성하는 시간을 갖는다. BAT로스만스는 우수 활동자에게 상품을 전달할 예정이다.‘플로깅 히어로즈’는 오는 22일까지 참가 신청을 받는다. 신청은 국내 최대 플로깅 단체 ‘지구닦는사람들 와이퍼스’의 공식 인스타그램에 게시된 링크를 통해 가능하며, 최종 참가자는 오는 25일에 발표된다.한편, BAT로스만스 관계자는 “플로깅은 쓰레기를 줍는 단순한 봉사를 넘어 시민과 기업이 함께 지속가능한 환경을 만들어가는 의미 있는 활동”이라며 “청년 서포터즈가 이번 프로그램을 통해 환경 보호의 가치를 생활 속에서 실천하고, 친환경 문화 확산의 주체로 성장하길 기대한다”고 전했다.이승률 기자 ujh8817@hankyung.com