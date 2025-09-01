저마다 독자적 레시피로 완성한 각양각색 골드 워치.

기존 옐로 골드보다 부드럽고 따뜻한 톤이 특징인 허니골드 소재의 오디세우스 허니골드.

선명한 레드 톤이 돋보이는 골드테크 소재로 제작한 루미노르 퍼페추얼 캘린더 GMT 골드테크™.

우월한 경도와 내마모성을 자랑하는 아머 골드 소재의 포르투기저 투르비용 레트로그레이드 크로노그래프.

오데마 피게 최초로 샌드 골드로 제작한 로열 오크 셀프와인딩 플라잉 투르비용 오픈워크 샌드 골드.

브레게 골드로 만든 브랜드 최초의 플라잉 투르비용, 클래식 투르비용 시데랄 7255.

왼쪽부터_스피드마스터 문워치 프로페셔널 세드나™ 골드, 컨스텔레이션 문샤인™ 골드

왼쪽부터_미세한 녹색이 감도는 황금빛을 띠며 2011년, 세계 최초로 스크래치 방지 효과를 지닌 특허를 획득한 스퀘어 뱅 유니코 매직 골드 버전, 로즈 골드에 티타늄과 플래티넘을 배합해 강렬한 레드 톤이 돋보이는 스퀘어 뱅 유니코 킹 골드 버전.

에버로즈 골드 소재의 오이스터 퍼페츄얼 랜드-드웰러.

허니골드(Honeygold®) 소재의 케이스와 브레이슬릿, 브라운 다이얼이 만나 스포티한 우아함을 뽐낸다. 랑에 운트 죄네의 특별한 18캐럿 골드 합금 소재인 허니골드는 특유의 컬러와 단단한 경도가 특징으로 기존 옐로 골드보다 부드럽고 따뜻한 톤을 지니고 있다. 핸즈와 눈금이 새겨진 바형 아플리케 또한 허니골드로 제작했으며, 사상 최초로 솔리드 허니골드 브레이슬릿을 장착했다. 케이스 지름은 40.5 mm, 두께는 11.1mm, 100점 한정 생산.골드테크(Goldtech)™ 소재로 만든 지름 44mm의 쿠션형 케이스와 크라운을 보호하는 레버 방식의 크라운 가드, 시인성이 뛰어난 아라비아숫자 인덱스가 특징이다. 파네라이만의 골드테크는 기존 레드 골드보다 구리 함량을 증량해 선명한 레드 톤을 드러내고 미량의 플래티넘을 함유해 단단하며 스크래치에 강하다. 아이코닉한 샌드위치 구조의 블루 선-브러시드 다이얼 3시 방향에는 요일 및 날짜, 9시 방향에는 스몰 세컨드 및 24시간 인디케이터를 배치했다. P.4100 칼리버를 탑재해 3일간의 파워리저브를 제공하며, 블루 악어가죽 스트랩을 체결해 클래식한 감성을 극대화했다.아머 골드(Armor Gold®)를 입은 케이스의 지름은 43.5mm, 두께는 15.9mm로 큼직하다. IWC 아머 골드 소재는 기존 골드보다 우월한 경도와 내마모성을 자랑한다. 아플리케 아라비아 숫자 인덱스와 가느다란 리프 핸즈 역시 아머 골드를 사용해 케이스와 조화를 이룬다. 15겹에 달하는 투명 래커가 만들어낸 아름다운 광택을 자랑하는 옵시디언(Obsidian·흑요석) 다이얼의 9시 방향에는 레트로그레이드 형태의 날짜가, 6시 방향에는 플라잉 투르비용이 자리한다. 100점 한정 생산.오데마 피게에서 샌드 골드(Sand Gold)로 제작한 최초의 모델. 햇살에 반짝이는 모래 언덕에서 이름을 가져온 샌드 골드 소재는 골드와 구리, 그리고 미량의 팔라듐을 배합한 18캐럿 골드 합금으로 각도와 빛에 따라 화이트 골드와 핑크 골드 사이를 넘나들며 은은한 색상의 변화를 보여준다. 또한 변색에 대한 저항성으로 내구성이 뛰어나고 시간이 지나도 변치 않는다. 케이스 지름은 41mm, 두께는 10.6mm이며, 50m 방수를 지원한다. 측면을 경사지게 깎아낸 팔각 형태의 베젤과 이를 고정하는 8개의 육각형 스크루 등 컬렉션의 상징적 디자인 요소들은 그대로다. 다층 건축 구조의 칼리버 2972의 메인 플레이트와 브리지는 샌드 골드 컬러를 입혀 케이스와 조화를 이룬다. 이 새로운 갈바닉 색상은 무브먼트 내부에서 작동하는 로듐 색조의 부품들과 은은한 대조를 이루며 독특한 3D 효과를 만들어낸다.올해 창립 250주년을 기념해 브레게 골드(Breguet Gold)로 제작한 브레게 역사상 최초의 플라잉 투르비용 모델이다. 창립자 아브라함-루이 브레게가 발명한 투르비용 특허권을 획득한 1801년 6월 26일을 기념해 지난 6월 26일에 공개됐다. 따뜻한 분위기가 감도는 은은한 핑크 톤의 브레게 골드는 골드에 실버, 구리, 팔라듐을 결합해 탁월한 광채는 물론 변색에 강하고 시간이 흘러도 변함없는 안정성이 특징이다. 밤하늘의 반짝이는 별을 연상시키는 블루 어벤추린 그랑 푀 다이얼은 수작업으로 완성했다. 케이스백에 ‘BREGUET 250 YEARS’ 문구와 고유번호를 각인해 50점 한정으로 선보인다.오메가는 독점 골드 합금 소재에 진심이다. 2012년에 공개한 세드나™ 골드(Sedna™ Gold)는 골드와 구리, 미량의 팔라듐으로 이뤄졌으며 현재 모든 오메가 로즈 골드 버전에 적용된다. 2019년에는 골드와 실버, 구리, 미량의 팔라듐을 혼합한 문샤인™ 골드(Moonshine™ Gold)를 발표했는데 오메가는 이 소재를 푸른 하늘에서 빛나는 달빛이라 표현한다. 문샤인™ 골드로 제작하고 다이아몬드를 세팅한 컨스텔레이션 28mm, 세드나™ 골드 케이스와 브레이슬릿, 그리고 양면 사파이어 크리스털 글라스가 특징인 문워치는 비대칭 케이스, 블랙 스텝 다이얼, 바통 핸즈, 타키미터 스케일의 ‘DON(숫자 90위의 점)’ 등 역사에 기반한 디테일을 즐길 수 있다. 지름 42mm의 케이스에 오메가 코-액시얼 마스터 크로노미터 칼리버 3861로 구동한다.위블로 최초의 사각 시계. 위블로의 아이콘이라 할 수 있는 빅뱅 컬렉션에서 변주를 주었다. 빅뱅의 베젤이 배의 현창을 닮아 동그랗다면 스퀘어 뱅의 베젤은 정사각형에 가깝고, 케이스도 자연스레 사각 형태를 띤다. 물론 베젤 위 H 모양 스크루 디테일을 살려 위블로 시계를 아우르는 디자인 DNA를 승계한다. 시계의 심장은 위블로가 자랑하는 인하우스 매뉴팩처 무브먼트 유니코다. 칼럼 휠을 장착한 셀프와인딩 방식 크로노그래프 무브먼트로, 케이스 앞뒤로 정교한 움직임을 관찰할 수 있다. 미세한 녹색이 감도는 황금빛을 띠며 2011년, 세계 최초로 스크래치 방지 효과를 지닌 특허를 획득한 매직 골드(Magic Gold), 로즈 골드에 티타늄과 플래티넘을 배합해 강렬한 레드 톤이 돋보이는 킹 골드(King Gold) 모두 위블로 고유한 소재다.롤렉스가 무려 13년 만에 선보인 새로운 모델로 32건 이상 특허가 출원 및 등록돼 있다. 칼리버 7135에 다이나펄스(Dynapulse)라는 신개념 이스케이프먼트를 장착해 크로너지보다 효율이 15% 높으며, 파워리저브(66시간)를 낮추지 않고도 3만6000회 진동해 10분의 1초 단위를 구현했다. 랜드-드웰러 전용으로 특별히 개발한 오이스터 케이스에 허니콤 모양의 인텐스 화이트 다이얼을 담고, 새롭게 설계한 일체형 5열 플랫 쥬빌리 브레이슬릿을 결합했다. 독특한 핑크 톤이 특징인 에버로즈 골드(Everose Gold) 소재로 만든 케이스는 지름 36mm와 40mm로 출시한다. 골드와 구리, 팔라듐과 인듐으로 구성된 이 에버로즈 골드는 2005년부터 핑크 골드 버전의 모든 롤렉스 오이스터 모델에 사용되고 있다.양정원 기자 neiro@hankyung.com