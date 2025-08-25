온디바이스 생성형 AI를 활용한 교사지원 AI, 도구 시연

편은진 박사가 AI역량기반 교육에 대하여 설명하고 있다.

워크샵 발표자 사진촬영

연세대 교육연구소와 전국AIDT교사연구회가 공동주최하고 국립한밭대 SW융합연구소가 주관하는 제 1차 에듀테크 공동워크샵이 ‘교실현장 중심 에듀테크: TPACK 기반 수업 개발과 AI 도구의 실제’를 주제로 8월 23일 개최됐다.이번 워크샵에서는 최창범 교수(국립한밭대 SW융합연구소장)이 교실현장에서 활용 가능한 AI기술 및 최신 도구에 대한 소개를 진행하였으며, 편은진 박사(연세대 교육연구소), 김진호 교사(전라남도교육청 영광중앙초등학교, 영광영재교육원), 김현우 교사(세종특별자치시교육청 전의초등학교), 노경모 교사(광주광역시교육청 동림초등학교), 박하진 교사(경상북도교육청 안동교육지원청), 송윤오 교사(충청남도교육청 선장초등학교), 이현규 교사(세종특별자치시교육청 장기초등학교)가 TPACK 기반 수업 개발과 사례에 대하여 발표하고 토론에 참여하였다.이번 공동워크샵은 교사들의 기술 활용 교육에서 활용되는 기술 교수내용지식(Technological Pedagogical and Content Knowledge, 이하 TPACK)을 프레임워크를 기반으로 하여 교사들이 디지털 기술과 AI를 교육 현장에 효과적으로 통합할 수 있도록 지원할 수 있도록 기획되었다.최창범 소장은 국립한밭대, ㈜노탈(대표이사 박종진)과 ㈜시뮬테크(대표이사 함규식)가 공동으로 개발하고 있는 온-디바이스(On-Device) 생성형 AI를 활용한 교사지원 AI 도구를 소개하고 시연하였다. 해당 교사지원 AI 도구는 교실 현장 내에서 생성된 데이터를 외부로 유출하지 않고 분석하는 도구로, 인공지능을 활용하여 교사의 업무 부담을 줄이는 도구이다. 특히, ㈜노탈은 음성·텍스트 게이트웨이와 소형언어모델(sLM) 기술을 기반으로 보안성과 경제성을 동시에 확보한 엣지 AI 플랫폼(Edge AI Platform)을 개발하여, 교육·콜센터·키오스크 등 다양한 현장에 적용 가능한 맞춤형 AI 솔루션을 제공하고 있다. 최 소장은 해당 교사지원 AI 도구를 토론 수업에 적용하여 학생의 참여도와 태도 분석 활용 사례에 대하여 소개하였다.편은진 박사는 “TPACK 프레임워크와 수업 적용”에 대하여 발표하면서 AI와 디지털 기술이 교실에 확산되는 상황에서 교사는 기술을 활용한 수업 설계와 교수 역량을 갖추어야 한다고 강조하였다. 또한, TPACK은 이러한 역량 개발을 돕는 유용한 프레임워크로써, TPACK 기반 수업 개발은 단순 기술 사용을 넘어 교육 본질과 융합된 교사 역량 강화는 물론 디지털․AI 시대에 적합한 미래형 수업모델 창출을 위한 방향성을 제공한다고 설명하였다.김진호 교사는 “ AI TPACK을 활용한 초등영재교육의 방향 모색”에 대하여 발표하면서 TPACK 프레임워크에 기반한 수업 사례와 생성형 AI를 활용한 바이브 코딩을 적용하여 초등영재교실에서 활용가능한 SW수업에 대해 이야기 하였다. 현재 학교 현장에서도 다양한 SW융합 수업이 활발하게 이루어지고 있지만, AI TPACK과 같은 프레임워크를 통해 교사의 수업 전문성이 더욱 확장될 수 있기를 기대하며 발표를 마무리 했다.박하진 교사는 TPACK을 중심으로 특수교사 테크놀로지 활용 교수 설계 역량 향상 프로그램 제안하였다. 디지털․AI 기술이 교실 속으로 확산함에 따라 특수교사가 단순히 보조공학 기기 및 디지털․AI 기술의 사용을 넘어 장애 학생을 위한 교육목표․교수전략․평가, UDL 등 통합하는 교수 설계 역량을 갖추어야 함을 강조하였다. 또한, DOMI 프로그램과 수업 설계 모델 카드를 소개하고 산불과 지구 온난화 주제를 적용한 AI 활용 프로젝트 수업안을 사례로 공유하였으며, 장애를 구분하지 않는 포용적 학습 환경 구현 방안을 제시하였다.송윤오 교사는 “TPACK 기반 초등수학 영역별 프로젝트 구성 방안 탐색”에 대하여 발표하면서 에듀테크 환경 속에서 초등 수학 교육의 실천적 전환을 이끌어내는 구체적인 프로젝트 구성 사례를 공유했다. 각 영역별 프로젝트는 수학 개념, 교수전략, 기술 도구가 유기적으로 통합된 구조로 설계하여 학생 중심의 문제 해결력과 수학적 의사소통 능력을 함께 키울 수 있도록 구성되었다. TPACK 관점에서 각 수학 영역의 핵심 개념과 교수 전략을 정교하게 연결하고, 이를 학생들의 실제 삶과 연결되는 프로젝트로 구현하는 교사의 수업철학과 에듀테크 도구가 만나야 교육적 의미가 살아날 수 있음을 강조하였다.노경모 교사는 “TPACK을 활용한 학습자 참여 중심 수업”에 대하여 발표하면서, 학생들이 보다 적극적으로 수업에 참여할 수 있도록 다양한 디지털 도구를 활용한 수업안을 제시하였다. 특히 디지털 도구를 통해 자료 제작에 소요되는 시간을 줄이고, 탐구와 토론 활동에 집중할 수 있도록 설계한 과정을 소개하였다. 이를 통해 학생들이 문제 상황을 인식하고 협력적으로 해결 방안을 모색하는 참여 중심 학습의 효과성을 강조하였다.김현우 교사는 “TPACK 기반 디지털 융합 과학교육 수업 설계와 실천 방안 탐색”에 대하여 발표하면서, 디지털 기술과 과학 교육을 결합한 수업 설계의 구체적인 방향을 제시하였다. 그는 특히 피지컬 컴퓨팅을 활용한 과학 실험 수업 사례를 중심으로, 학생들이 직접 센서와 마이크로컨트롤러를 사용하여 과학 개념을 탐구하는 과정을 소개하였다. 이러한 수업은 과학적 탐구 과정을 디지털 환경 속에서 체험할 수 있도록 설계되었다. 또한 김교사는 TPACK 관점에서 디지털 융합 과학 교육이 교사에게는 수업 설계의 새로운 가능성을 제공하고, 학생들에게는 실험과 탐구의 경험을 강화하는 교육적 가치를 지닌다고 설명하였다.최창범 국립한밭대 SW융합연구소 소장은 “에듀테크 분야에서 인공지능 기술이 선생님의 부담을 줄이면서도 학생들의 개별 수준 맞춤형 교육을 이룰 수 있는 핵심 기술이다”며 “인공지능 기반의 TPACK 프레임워크를 통하여 급변하는 교육 현장에 교사 역량 향상이 가능할 것”이라며 기대감을 나타냈다.