이번 신제품은 전통적인 투어 감각과 머슬백의 순수성을 담은 시그니처(Signature) 라인의 미즈노프로 S-1과 S-3 아이언, 그리고 첨단 설계와 번호별 최적 설계로 비거리와 관용성을 강조한 모던(Modern) 라인의 M-13과 M -15 아이언으로 구성된다. 이를 통해 미즈노는 투어 수준의 정밀한 컨트롤과 감각, 안정적인 비거리와 관용성을 모두 충족하는 새로운 선택지를 제시한다. 한국미즈노에서는 이번 신제품 출시를 기념해 사은품 증정 이벤트를 진행한다. 미즈노프로 시그니처 라인 S-1과 S-3, 모던 라인인 M-13와 M-15 아이언을 구매하는 고객 대상으로 진행하며 미즈노프로 스탠드백과 미즈노 프로 T-1 웨지 중 사은품을 선택할 수 있다.
이벤트 참여는 전국 한국미즈노 공식 대리점 및 미즈노 공식 온라인몰에서 구매 후 미즈노 브랜드 홈페이지 정품 등록을 완료하면 자동 응모된다. 사은품은 응모 기준 다음 주 월요일과 화요일에 순차 적으로 발송하며 공휴일은 제외된다. 이번 행사는 출시일인 9월 1일 이후 구매한 상품으로 한정되며 사은품 소진 시 조기 종료 될 수 있다.
이승률 기자 ujh8817@hankyung.com
