한국미즈노가 단조기술의 정수를 담은 아이언 라인업 ‘미즈노프로(Mizuno Pro)’ 시리즈의 신제품 S-1, M-13, M-15를 국내에 정식 출시한다. 올해 2월 출시된 S-3 모델을 포함해 총 4종의 풀 라인업을 완성하며 투어 프로부터 상급자, 중급자 골퍼까지 폭넓은 플레이어의 니즈를 충족시킨다.‘미즈노프로(Mizuno Pro)’는 미즈노의 장인정신을 상징하는 프리미엄 아이언 라인업이다. 미즈노 히로시마 공장에서만 구현 가능한 그레인 플로우 포지드(Grain Flow Forged) HD 공법으로 제작하며 금속 단류선을 고밀도로 배치해 타구감을 극대화했다. 여기에 1025E 연철과 코퍼 언더레이(Copper Underlay) 처리를 더해 임팩트 순간 볼과 페이스의 접촉 시간이 길게 느껴지는 부드럽고 깊은 타구감을 완성한다.이번 신제품은 전통적인 투어 감각과 머슬백의 순수성을 담은 시그니처(Signature) 라인의 미즈노프로 S-1과 S-3 아이언, 그리고 첨단 설계와 번호별 최적 설계로 비거리와 관용성을 강조한 모던(Modern) 라인의 M-13과 M -15 아이언으로 구성된다. 이를 통해 미즈노는 투어 수준의 정밀한 컨트롤과 감각, 안정적인 비거리와 관용성을 모두 충족하는 새로운 선택지를 제시한다.한국미즈노에서는 이번 신제품 출시를 기념해 사은품 증정 이벤트를 진행한다. 미즈노프로 시그니처 라인 S-1과 S-3, 모던 라인인 M-13와 M-15 아이언을 구매하는 고객 대상으로 진행하며 미즈노프로 스탠드백과 미즈노 프로 T-1 웨지 중 사은품을 선택할 수 있다.이벤트 참여는 전국 한국미즈노 공식 대리점 및 미즈노 공식 온라인몰에서 구매 후 미즈노 브랜드 홈페이지 정품 등록을 완료하면 자동 응모된다. 사은품은 응모 기준 다음 주 월요일과 화요일에 순차 적으로 발송하며 공휴일은 제외된다. 이번 행사는 출시일인 9월 1일 이후 구매한 상품으로 한정되며 사은품 소진 시 조기 종료 될 수 있다.이승률 기자 ujh8817@hankyung.com