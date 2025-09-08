홈 한경MONEY [포토]신한은행, ‘베스트 통합 솔루션 어드바이저’ 수상 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/money/article/202509056238c URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.09.08 06:00 수정2025.09.08 06:00 김수정 기자 지난 9월 5일 한국경제신문사 17층 영상회의실에서 열린 <상속 어드바이저 어워즈 2025> 시상식에서 ‘베스트 통합 솔루션 어드바이저’ 상을 수상한 고대진 신한은행 신탁솔루션 부장(왼쪽)이 하영춘 한국경제매거진&북 대표와 기념 촬영을 하고 있다. 사진 이승재 기자. © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 ‘두산위브 더센트럴 도화’ 특별공급 청약 9월 8일 [포토]하나은행, ‘베스트 상속 어드바이저’ 수상 [포토]삼정KPMG, ‘베스트 가업승계 어드바이저’ 수상 [포토]삼일PwC, ‘베스트 상속 어드바이저’ 수상 [포토]율촌, ‘베스트 상속 분쟁 어드바이저’ 수상