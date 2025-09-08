[포토]신한은행, ‘베스트 통합 솔루션 어드바이저’ 수상

지난 9월 5일 한국경제신문사 17층 영상회의실에서 열린 <상속 어드바이저 어워즈 2025> 시상식에서 ‘베스트 통합 솔루션 어드바이저’ 상을 수상한 고대진 신한은행 신탁솔루션 부장(왼쪽)이 하영춘 한국경제매거진&북 대표와 기념 촬영을 하고 있다. 사진 이승재 기자.