TIME TO CHALLENGE

늘 도전하는 배우 이상엽과 카시오의 도전정신이 돋보이는, 브랜드 최초의 기계식 시계 에디피스 ‘EFK-100 시리즈’의 ‘도전적’ 만남.

그레이 울 릴렉스 재킷은 드본팩쳐 by 브로이어

아이보리 멜란지 코튼 캐시미어 재킷은 보스

프렌치 블루 라쿤 스웨터는 쿠어

카멜 스웨이드 재킷은 베르데마르, 옐로 울 스웨터는 쿠어

"반응이 이렇게까지 좋을 줄은 몰랐다. 중국이나 일본, 인도네시아 등 아시아를 넘어 미국, 영국, 남미 시청자들에게까지 인스타그램 다이렉트 메시지(DM)가 온다. 나도 신기해하고 있는 중이다.""기존 팬들이 특히 그렇게 생각하시는 것 같다. 항의(?)하는 분도 있었다. 지인들도 '네가 왜 여기서 나와?' 하고 연락을 해 오기도 한다. 스스로도 출연을 망설인 것이 사실이다. 그런데 요즘 10대, 20대들은 TV 드라마를 거의 안 보지 않나. 모든 매체를 스마트폰으로 소비하는 시대다. 변화하는 시대에 순응해야 한다고 생각했다. 배우가 연기하는 데면 어디든 갈 수 있지. 덕분에 해외 팬이나 10대 팬들이 오히려 더 늘었다. 개인적으로 큰 도전이었는데, 결론적으로 잘한 선택이었다고 생각한다.""연극 제의는 꾸준히 받았었다. 솔직히 그동안은 무서워서 도망 다녔다. 관객들 코앞에서 연기하는 것이 조금 부담스럽게 느껴졌거든. 그러다 지난해에 문득 변화가 필요하다는 생각이 들어 용기를 내보기로 했다. 그렇게 도망 다녔는데, 하필 2인극을 하게 돼서 고생 좀 했지.(웃음) 연기 인생의 시야를 넓히게 된 시간이었다."다이얼에 포지드 카본 소재를 적용한 에디피스 'EFK-100CD-1ADR'. 다이얼 위를 가득 메운 포지드 카본은 슈퍼 스포츠카에 주로 사용하는 소재로 스포티할 뿐 아니라 고급스럽다."데뷔 이후 지난해에 처음으로 좀 쉬었다. 결혼 등 개인적인 일도 있었지만, 출연한 영화의 개봉일이 미뤄지기도 하고, 준비하다가 엎어진 작품도 있었다. 그동안 워낙 꾸준히 활동을 해 온 탓인지, '혹시 대중들이 나를 잊지는 않을까' 하는 두려움이 들더라. 그러면서 자연스레 나 자신을 돌아보는 시간을 갖게 됐다. '내가 매너리즘에 빠져 있지는 않나', '너무 비슷한 이미지로 소비되고 있지는 않나' 이런 생각을 하던 차에 연극 제의가 들어와서 고민 없이 도전하게 됐다. 물론 숏폼 드라마도 연장선상이다.""맞다. 나만의 채널을 갖고 싶어서 시작했다. 워낙 예능을 좋아하기도 한다. 8월까지 꾸준히 업로드해 왔는데, 조금 더 내 색깔을 갖고 진행하고 싶어서 지금은 잠시 멈춰 있는 상태다.""예전부터 역사를 잘 가르쳐주는 아빠가 되고 싶은 마음이 있었다. 그래서 도전해봤는데, 운이 좋았던 건지 시험을 꽤 잘봤다. 덕분에 채널A <브레인 아카데미>에서 '역사 브레인'까지 맡게 됐으니 그저 감사하지.""쉬면 불안하다. 최대한 많이 나오고 싶고, 기왕이면 내가 더 많이 나오고 싶다.(웃음) 물론 현장을 워낙 좋아하기도 하고, 감각을 놓치고 싶지 않은 면도 있다."스포티함과 드레시함을 동시에 만족하는 에디피스 'EFK-100D-7ADR'. 포지드 카본을 재현한 다이얼 디테일뿐 아니라, 바 인덱스의 경사면에는 미러 가공을, 챕터링에는 섬세한 선 가공을 더해 디테일한 부분까지 질감을 살렸다."그렇지 않아도 올해 초에 트로트 관련 프로그램에서 제안을 받은 적이 있다. 그런데 노래는 정말 안 되겠더라. 자신이 없다. 물론 몇 년 후엔 또 모른다.(웃음)""내년 상반기에 방영할 <그대에게 드림>이라는 드라마를 촬영 중이다. 40대 캐릭터는 이번이 처음이다. 마침 내가 지금 40대이지 않나. 좋은 배우는 솔직해야 한다고 생각한다. 어떻게 하면 꾸미지 않고 자연스럽게 그 캐릭터를 소화할지, 그게 가장 큰 고민이다. 또 최근 들어 젊은 감각을 잃고 싶지 않다는 마음이 생겼다. 외모든 연기든 늙고 싶지 않고, 안주하는 건 더더욱 싫다. 늘 새로운 모습을 보여드리고 싶은데 어떤 방식이 좋을지 고민한다."청량한 블루 컬러의 에디피스 'EFK-100D-2ADR'. 속이 뚫린 형태의 시침과 분침 끝에 야광 처리를 적용해 스포티해 보일 뿐 아니라 어두운 곳에서 뛰어난 가독성을 자랑한다."카시오에서 처음 선보인 기계식 시계라고 들었다. 의미 있는 시계와 함께 촬영할 수 있어서 좋았다. 오늘 꽤 다양한 스타일의 의상을 입었는데, 어느 옷에나 참 잘 어울리는 것 같다. 다이얼 색상의 선택지가 많은 것도 장점이라고 생각한다."그린 컬러 다이얼이 돋보이는 에디피스 'EFK-100D-3ADR'. 스크래치에 강한 사파이어 글라스와 최대 100m 방수 기능을 만족한다.