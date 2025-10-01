가을 라운드를 주름잡을 신무기.

선선한 바람은 필드를 향한 설렘을 깨우고, 다가올 라운드를 위해 기술이 집약된 새로운 장비가 필요하다. 로마로골프의 ‘레이 타입-R 플러스Ⅱ(Ray Type-R Plus Ⅱ) 아이언’은 기존보다 페이스 두께를 0.2mm 더 얇게 설계해 반발 성능을 향상시키고, 볼의 초기 속도를 높였다. 덕분에 생긴 잉여 중량은 헤드 후방으로 재분배돼, 더욱 깊고 낮은 중심 설계를 완성했다. 그 결과, 고탄도면서도 안정적 비거리를 실현한다. 골프 업계에서 가공의 번거로움, 비용, 시간 문제로 불필요하다고 판단해 좀처럼 시도하지 않는 포켓 내부의 CNC 가공. 로마로골프는 그 ‘비효율’에 도전해 CNC 가공량을 기존 대비 8% 증가시켰다. 기계적으로 불가능하다고 여겨졌던 영역까지도 최신 CNC 기술로 정밀 가공이 가능해진 것! 이를 통해 비거리 성능과 관용성의 완벽한 균형을 이루는 새로운 CNC 심(深) 포켓 구조를 완성했다. 더 높은 관용성과 안정된 탄도는 물론, 중심을 정확히 맞췄을 때의 손맛까지 세심하게 설계해 ‘관용성’과 ‘타구감’이라는 양립하기 어려운 요소를 함께 실현한, 가을 라운드를 주름잡을 로마로만의 이상적 포켓 아이언이 탄생했다.양정원 기자 | 사진 강건호