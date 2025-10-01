2025 베스트 오너십 7~12위

정기선 수석부회장(1982년생)
3세 경영자(부친 정몽준, 조부 정주영)
경영 전문성과 자질 3.46
지배구조 투명성과 책임성 3.31
이해관계자 경영 3.14
오너리스크 감소 +15
지배구조 개선 +23
계열사 수 32
총점 83.4
8 SK
최태원 회장(1960년생)
2세 경영자(부친 최종현, 백부 최종건)
경영 전문성과 자질 3.75
지배구조 투명성과 책임성 3.33
이해관계자 경영 3.42
오너리스크 감소 -19
지배구조 개선 +7
계열사 수 198
총점 82.1
9 현대백화점
정지선 회장(1972년생)
3세 경영자(부친 정몽근, 조부 정주영)
경영 전문성과 자질 3.25
지배구조 투명성과 책임성 3.26
이해관계자 경영 3.15
오너리스크 감소 +3
지배구조 개선 +10
계열사 수 24
총점 79.2
10 셀트리온
서정진 회장(1957년생)
창업자
경영 전문성과 자질 3.52
지배구조 투명성과 책임성 3.05
이해관계자 경영 3.04
오너리스크 감소 +7
지배구조 개선 +8
계열사 수 9
총점 77.6
11 CJ
이재현 회장(1960년생)
3세 경영자(부친 이맹희, 조부 이병철)
경영 전문성과 자질 3.15
지배구조 투명성과 책임성 3.12
이해관계자 경영 3.09
오너리스크 감소 +5
지배구조 개선 -1
계열사 수 66
총점 75.7
12 OCI
이우현 회장(1961년생)
3세 경영자(부친 이수영, 조부 이회림)
경영 전문성과 자질 3.17
지배구조 투명성과 책임성 3.16
이해관계자 경영 2.99
오너리스크 감소 +2
지배구조 개선 +3
계열사 수 24
총점 75.4
