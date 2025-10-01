2025 베스트 오너십 7~12위

3세 경영자(부친 정몽준, 조부 정주영)경영 전문성과 자질 3.46지배구조 투명성과 책임성 3.31이해관계자 경영 3.14오너리스크 감소 +15지배구조 개선 +23계열사 수 32총점 83.42세 경영자(부친 최종현, 백부 최종건)경영 전문성과 자질 3.75지배구조 투명성과 책임성 3.33이해관계자 경영 3.42오너리스크 감소 -19지배구조 개선 +7계열사 수 198총점 82.13세 경영자(부친 정몽근, 조부 정주영)경영 전문성과 자질 3.25지배구조 투명성과 책임성 3.26이해관계자 경영 3.15오너리스크 감소 +3지배구조 개선 +10계열사 수 24총점 79.2창업자경영 전문성과 자질 3.52지배구조 투명성과 책임성 3.05이해관계자 경영 3.04오너리스크 감소 +7지배구조 개선 +8계열사 수 9총점 77.63세 경영자(부친 이맹희, 조부 이병철)경영 전문성과 자질 3.15지배구조 투명성과 책임성 3.12이해관계자 경영 3.09오너리스크 감소 +5지배구조 개선 -1계열사 수 66총점 75.73세 경영자(부친 이수영, 조부 이회림)경영 전문성과 자질 3.17지배구조 투명성과 책임성 3.16이해관계자 경영 2.99오너리스크 감소 +2지배구조 개선 +3계열사 수 24총점 75.4