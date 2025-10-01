2025 베스트 오너십 13~18위

3세 경영자(부친 허준구, 조부 허만정)경영 전문성과 자질 3.15지배구조 투명성과 책임성 3.12이해관계자 경영 3.05오너리스크 감소 +2지배구조 개선 -2계열사 수 98총점 74.9창업자경영 전문성과 자질 3.6지배구조 투명성과 책임성 2.9이해관계자 경영 3.04오너리스크 감소 -1지배구조 개선 -계열사 수 16총점 74.73세 경영자(모친 이명희, 외조부 이병철)경영 전문성과 자질 2.95지배구조 투명성과 책임성 3.14이해관계자 경영 3.05오너리스크 감소 +1지배구조 개선 -계열사 수 59총점 74.23세 경영자(부친 박용곤, 조부 박두병)경영 전문성과 자질 3.28지배구조 투명성과 책임성 3.02이해관계자 경영 2.95오너리스크 감소 +4지배구조 개선 -8계열사 수 24총점 73.23세 경영자(부친 구자경, 조부 구인회)경영 전문성과 자질 2.86지배구조 투명성과 책임성 3.01이해관계자 경영 2.96오너리스크 감소 +2지배구조 개선 -계열사 수 17총점 71.92세 경영자(부친 정상영, 백부 정주영)경영 전문성과 자질 3.07지배구조 투명성과 책임성 2.89이해관계자 경영 2.95오너리스크 감소 -지배구조 개선 +1계열사 수 13총점 71.4