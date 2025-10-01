2025 베스트 오너십 13~18위

허태수 회장(1957년생)
3세 경영자(부친 허준구, 조부 허만정)
경영 전문성과 자질 3.15
지배구조 투명성과 책임성 3.12
이해관계자 경영 3.05
오너리스크 감소 +2
지배구조 개선 -2
계열사 수 98
총점 74.9
14 쿠팡
김범석 의장(1978년생)
창업자
경영 전문성과 자질 3.6
지배구조 투명성과 책임성 2.9
이해관계자 경영 3.04
오너리스크 감소 -1
지배구조 개선 -
계열사 수 16
총점 74.7
15 신세계
정용진 회장(1968년생)
3세 경영자(모친 이명희, 외조부 이병철)
경영 전문성과 자질 2.95
지배구조 투명성과 책임성 3.14
이해관계자 경영 3.05
오너리스크 감소 +1
지배구조 개선 -
계열사 수 59
총점 74.2
16 두산
박정원 회장(1962년생)
3세 경영자(부친 박용곤, 조부 박두병)
경영 전문성과 자질 3.28
지배구조 투명성과 책임성 3.02
이해관계자 경영 2.95
오너리스크 감소 +4
지배구조 개선 -8
계열사 수 24
총점 73.2
17 LX
구본준 회장(1955년생)
3세 경영자(부친 구자경, 조부 구인회)
경영 전문성과 자질 2.86
지배구조 투명성과 책임성 3.01
이해관계자 경영 2.96
오너리스크 감소 +2
지배구조 개선 -
계열사 수 17
총점 71.9
18 KCC
정몽진 회장(1961년생)
2세 경영자(부친 정상영, 백부 정주영)
경영 전문성과 자질 3.07
지배구조 투명성과 책임성 2.89
이해관계자 경영 2.95
오너리스크 감소 -
지배구조 개선 +1
계열사 수 13
총점 71.4
© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지