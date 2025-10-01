2025 베스트 오너십 19~24위

조원태 회장(1976년생)
3세 경영자(부친 조양호, 조부 조중훈)
경영 전문성과 자질 3.09
지배구조 투명성과 책임성 2.91
이해관계자 경영 2.88
오너리스크 감소 +3
지배구조 개선 -3
계열사 수 42
총점 70.9
20 넷마블
방준혁 의장(1968년생)
창업자
경영 전문성과 자질 2.94
지배구조 투명성과 책임성 2.91
이해관계자 경영 2.91
오너리스크 감소 -
지배구조 개선 -
계열사 수 31
총점 70.5
21 DB
김남호 회장(1971년생)
2세 경영자(부친 김준기)
경영 전문성과 자질 2.94
지배구조 투명성과 책임성 2.9
이해관계자 경영 2.94
오너리스크 감소 -
지배구조 개선 -2
계열사 수 24
총점 70.4
22 LS
구자은 회장(1964년생)
2세 경영자(부친 구두회, 백부 구인회)
경영 전문성과 자질 3.17
지배구조 투명성과 책임성 3.07
이해관계자 경영 2.74
오너리스크 감소 -10
지배구조 개선 -2
계열사 수 72
총점 70.3
23 넥슨
유정현 의장(1974년생)
기타(남편 김정주)
경영 전문성과 자질 3.09
지배구조 투명성과 책임성 2.8
이해관계자 경영 2.93
오너리스크 감소 +2
지배구조 개선 -4
계열사 수 23
총점 70.1
24 두나무
송치형 회장(1979년생)
창업자
경영 전문성과 자질 3.33
지배구조 투명성과 책임성 2.84
이해관계자 경영 2.83
오너리스크 감소 -1
지배구조 개선 -8
계열사 수 11
총점 69.9
© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지