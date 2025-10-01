2025 베스트 오너십 19~24위

3세 경영자(부친 조양호, 조부 조중훈)경영 전문성과 자질 3.09지배구조 투명성과 책임성 2.91이해관계자 경영 2.88오너리스크 감소 +3지배구조 개선 -3계열사 수 42총점 70.9창업자경영 전문성과 자질 2.94지배구조 투명성과 책임성 2.91이해관계자 경영 2.91오너리스크 감소 -지배구조 개선 -계열사 수 31총점 70.52세 경영자(부친 김준기)경영 전문성과 자질 2.94지배구조 투명성과 책임성 2.9이해관계자 경영 2.94오너리스크 감소 -지배구조 개선 -2계열사 수 24총점 70.42세 경영자(부친 구두회, 백부 구인회)경영 전문성과 자질 3.17지배구조 투명성과 책임성 3.07이해관계자 경영 2.74오너리스크 감소 -10지배구조 개선 -2계열사 수 72총점 70.3기타(남편 김정주)경영 전문성과 자질 3.09지배구조 투명성과 책임성 2.8이해관계자 경영 2.93오너리스크 감소 +2지배구조 개선 -4계열사 수 23총점 70.124 두나무경영 전문성과 자질 3.33지배구조 투명성과 책임성 2.84이해관계자 경영 2.83오너리스크 감소 -1지배구조 개선 -8계열사 수 11총점 69.9