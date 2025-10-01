2025 베스트 오너십 25~30위

이규호 부회장(1984년생)
4세 경영자(부친 이웅렬, 조부 이동찬, 증조부 이원만)
경영 전문성과 자질 2.83
지배구조 투명성과 책임성 2.93
이해관계자 경영 2.77
오너리스크 감소 +3
지배구조 개선 -1
계열사 수 45
총점 69
26 DL
이해욱 회장(1968년생)
3세 경영자(부친 이준용, 조부 이재준)
경영 전문성과 자질 2.84
지배구조 투명성과 책임성 2.86
이해관계자 경영 2.83
오너리스크 감소 -8
지배구조 개선 +2
계열사 수 45
총점 68.1
27 세아
이순형 회장(1955년생)
2세 경영자(부친 이종덕)
경영 전문성과 자질 2.98
지배구조 투명성과 책임성 2.74
이해관계자 경영 2.68
오너리스크 감소 +1
지배구조 개선 -2
계열사 수 24
총점 66.7
28 장금상선
정태순 회장(1950년생)
창업자
경영 전문성과 자질 2.81
지배구조 투명성과 책임성 2.74
이해관계자 경영 2.64
오너리스크 감소 -
지배구조 개선 -1
계열사 수 28
총점 65.6
29 효성
조현준 회장(1968년생)
3세 경영자(부친 조석래, 조부 조홍제)
경영 전문성과 자질 3.07
지배구조 투명성과 책임성 2.7
이해관계자 경영 2.68
오너리스크 감소 -12
지배구조 개선 -6
계열사 수 60
총점 64.9
30 롯데
신동빈 회장(1955년생)
2세 경영자(부친 신격호)
경영 전문성과 자질 2.85
지배구조 투명성과 책임성 2.78
이해관계자 경영 2.89
오너리스크 감소 -13
지배구조 개선 -20
계열사 수 92
총점 64.8
