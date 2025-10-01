2025 베스트 오너십 25~30위

4세 경영자(부친 이웅렬, 조부 이동찬, 증조부 이원만)경영 전문성과 자질 2.83지배구조 투명성과 책임성 2.93이해관계자 경영 2.77오너리스크 감소 +3지배구조 개선 -1계열사 수 45총점 693세 경영자(부친 이준용, 조부 이재준)경영 전문성과 자질 2.84지배구조 투명성과 책임성 2.86이해관계자 경영 2.83오너리스크 감소 -8지배구조 개선 +2계열사 수 45총점 68.12세 경영자(부친 이종덕)경영 전문성과 자질 2.98지배구조 투명성과 책임성 2.74이해관계자 경영 2.68오너리스크 감소 +1지배구조 개선 -2계열사 수 24총점 66.7창업자경영 전문성과 자질 2.81지배구조 투명성과 책임성 2.74이해관계자 경영 2.64오너리스크 감소 -지배구조 개선 -1계열사 수 28총점 65.63세 경영자(부친 조석래, 조부 조홍제)경영 전문성과 자질 3.07지배구조 투명성과 책임성 2.7이해관계자 경영 2.68오너리스크 감소 -12지배구조 개선 -6계열사 수 60총점 64.92세 경영자(부친 신격호)경영 전문성과 자질 2.85지배구조 투명성과 책임성 2.78이해관계자 경영 2.89오너리스크 감소 -13지배구조 개선 -20계열사 수 92총점 64.8