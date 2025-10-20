EY한영 “3분기 글로벌 IPO 시장 반등…미국·인도 주도, 한국 견조한 성장세”

2025년 3분기 글로벌 IPO 시장이 금리·관세·부채 우려를 딛고 뚜렷한 회복세를 보였다. 미국과 인도를 중심으로 반등세가 두드러졌으며, 한국은 산업재·테크놀로지 섹터를 중심으로 견조한 성장세를 이어갔다.글로벌 회계·컨설팅 법인 EY한영(대표이사 박용근)은 20일 발표한 ‘2025년 3분기 EY 글로벌 IPO 트렌드 리포트(EY Global IPO Trends Q3 2025)’에서 올해 3분기(7~9월) 글로벌 IPO 건수가 전년 동기 대비 19% 증가한 370건, 조달 금액은 89% 급증한 482억 달러를 기록했다고 밝혔다.올해 1~3분기 누적 기준으로는 총 914건, 조달금액 1,101억 달러로 각각 전년 대비 5%, 41% 늘었다.지역별로는 미국이 회복세를 주도했다. 2021년 4분기 이후 가장 활발한 분기 실적을 보이며 신규 상장과 공모 건수가 모두 증가했다. 우호적인 시장 환경과 높은 공모가, 상장 후 주가 강세가 상승세를 견인했다.인도 역시 내수 경기 호조에 힘입어 3분기 IPO 건수가 2분기 대비 3배, 조달금액은 4배 가까이 늘며 사상 최대 분기 실적을 기록했다. 중화권과 중동 지역은 안정세를 유지했고, 유럽은 규제 개혁과 거시경제 개선으로 완만한 회복세를 보였다.한국 시장도 탄탄한 흐름을 이어갔다. 3분기 동안 총 18건의 IPO가 이뤄져 약 10억 달러를 조달했으며, 1~3분기 누적 기준으로는 전년 대비 건수 17%(56건), 금액 18%(25억 달러) 증가했다. 산업재 섹터가 건수 기준으로 가장 활발했고, 테크놀로지 섹터가 조달 금액 성장세를 견인했다. 상장 기업들은 첨단 제조, 반도체 솔루션, 자동화, AI 기반 소프트웨어 플랫폼 등 기술 융합형 기업이 주를 이뤘다.코스피(KOSPI) 지수는 올해 글로벌 주요 증시 가운데 상위권 수익률을 기록했다. 1~3분기 누적 코스피 IPO 수익률은 43.9%로 글로벌 거래소 중 4위를 차지했으며, 코스피 지수 자체 수익률은 44.7%로 1위를 기록했다.박정익 EY한영 감사부문 마켓 본부장 겸 IPO 리더는 “한국 스타트업의 해외 상장이 늘고 있는 동시에, 대기업 해외 자회사가 현지 또는 국내 증시 상장을 추진하는 움직임이 확산되고 있다”며 “이는 글로벌 자본 유치와 기업가치 제고를 동시에 노린 전략적 행보”라고 말했다.그는 이어 “국내 기업들은 강화된 시장 심사에 대비해 지속가능한 비즈니스 모델과 탄탄한 펀더멘털을 구축하고, IPO와 M&A를 병행하는 듀얼트랙 전략을 유지하는 것이 중요하다”고 조언했다.한편 글로벌 주요 거래소들은 상장 절차를 간소화하고 혁신 기업 유치를 위한 제도 개편에 속도를 내고 있다. 각국 규제당국은 투자자 보호 기준을 강화하며 혁신과 안정성의 균형을 모색하고 있다.사모펀드(PE)들도 IPO를 주요 엑시트 전략으로 적극 활용하는 추세다. 올해 1~9월 기준 PE 펀딩을 받은 IPO는 전년 동기 대비 2배 이상 증가했으며, 특히 미국·중화권·북유럽 지역에서 활발했다. AI와 디지털 전환 섹터를 중심으로 상장 후 주가 흐름이 견조하게 유지되며, 단기 차익보다 기업가치 성장에 무게를 두는 경향이 두드러졌다.박정익 리더는 “금리 완화와 안정된 실적, IPO 수익률 회복 등이 글로벌 IPO 시장의 회복세를 뒷받침하고 있다”며 “다만 관세 갈등과 지정학적 리스크는 여전히 변수로 남아 있는 만큼, 거시경제 흐름을 읽고 AI 중심 산업 변화를 성장 기회로 전환할 역량이 중요하다”고 강조했다.