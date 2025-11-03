“고객 중심 연금 관리…서비스 고도화로 차별화”

KB증권이 고객 중심의 연금 자산관리 경쟁력을 인정받았다.KB증권은 대면과 비대면을 결합한 하이브리드 상담 전략을 통해 고객 맞춤형 1대1 컨설팅 서비스를 강화해, 고객만족도를 끊임없이 제고하고 있다.연금 컨설팅 전문 인력이 고객별 연금자산 구조와 생애 주기를 종합적으로 진단하고, 심층적인 자산관리 솔루션을 제공하고 있으며, 동시에 모바일·온라인 기반의 비대면 채널을 확대했다.대면 상담을 통해서는 최고 수준의 연금 컨설팅을 하는 프라이빗뱅커(PB)를 ‘연금마스터’로 선정해 각 영업점에 배치하고, 언제든지 고객이 원하는 방식으로 1대1 상담을 받을 수 있도록 했다. 또한 연금본부 소속의 세무사, 노무사, 계리사 등 전문 인력들이 영업점, 고객이 필요 시 언제든지 찾아가는 연금 컨설팅 서비스를 제공하고 있다. 이처럼 대면 채널뿐만 아니라 연금자산관리센터 프리미어(Prime) PB를 통해 유선 상담 서비스도 제공하고 있으며, 모바일트레이딩시스템(MTS) ‘KB 마블(M-able)’에서 상담 예약을 하면 전문 상담원이 고객이 원하는 시간에 직접 전화해 맞춤형 연금 상담을 제공한다.송상은 KB증권 연금본부장(전무)은 “이번 수상은 고객 신뢰를 바탕으로 연금 비즈니스의 경쟁력을 강화해 온 KB증권의 노력이 인정받은 결과”라며 “앞으로도 고객의 노후 자산이 안정적으로 성장할 수 있도록 디폴트옵션, 추천 포트폴리오, 자동투자 솔루션 등 연금 특화 상품, 서비스를 고도화해 수익률을 제고하고 고객이 체감할 수 있는 차별화된 고객 상담 경험을 제공하기 위해 역량을 집중하겠다”고 말했다.