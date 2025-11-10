[포토] 한국투자증권, '베스트 디폴트옵션' 수상

지난 11월 7일 한국경제신문사 18층 다산홀에서 열린 <베스트 퇴직연금 어워즈 2025> 시상식에서 증권 부문 ‘베스트 디폴트옵션’ 상을 수상한 김순실 한국투자증권 퇴직연금운영본부장(오른쪽)이 하영춘 한경매거진&북 대표와 기념 촬영을 하고 있다. 사진 이승재 기자.