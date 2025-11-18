주도락, 한류 창업축제 뉴욕 'KOOM 2025' 참가

한식 브랜드 주도락은 지난 10월 16일부터 3일간 미국 뉴욕 브루클린에서 열린 'KOOM 페스티벌 2025'에 참가해 K-푸드 체험 콘텐츠를 선보였다.주도락 팝업에는 총 2,200명의 관람객이 방문했다. 해외 한인 창업자 연합(UKF)이 주최한 이번 행사는 K-스타트업과 K-컬처를 결합한 글로벌 플랫폼을 표방하며 개최됐고, 창업가, 투자자, 미디어 관계자 등 약 1만 명이 현장을 찾았다.주도락은 서울과 뉴욕 기반 외식 브랜드 15여 곳과 함께 식음료존에 참여했다. 복수의 외식 브랜드들과 함께 참가한 주도락은 한식주점의 형태로 한식메뉴를 선보이며 현지 관람객의 주목을 받았다.행사 기간 중 선보인 '치미추리와 루꼴라를 곁들인 소고기육전', '인절미소스와 고수를 활용한 제육 샌드위치' 등은 전통 한식을 현대적으로 재해석해 다양한 현지 외식업 관계자들 사이에서도 주목을 받았다.행사 1일차에 50% 가까운 재료가 소진될 정도로 성황을 이뤘다. 구매 고객의 65%는 외국인 고객이였고, 재미한국인들의 비중도 높았다.현지 한식 관련 인플루언서 cafemaddy는 "뉴욕에서는 한식의 틀에 현지인의 입맛을 맞춘 형태가 많은 편이다. 그에 반해 주도락은 한국인이 한국인들 특유의 단아한 음식에 맞는 전통주, 그에 맞는 k-주류문화까지 함께 소개하는 방식이라 관심이 높았다"고 전했다.주도락 김경열대표는 "뉴욕 KOOM 페스티벌을 통해 ‘옥동식’, ‘사과떡볶이’, ‘슈퍼말차’ 같은 K-푸드를 대표하는 브랜드들과 한국 식문화의 다양성을 전할 수 있어 큰 자부심을 느낀다"며 "이번 현장에서 30건 넘게 비즈니즈 상담을 하면서 미국 내 다른 주요 도시에서의 사업 확장 및 마스터프랜차이즈도 모색 중에 있다"고 설명했다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com