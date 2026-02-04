피카츄·리자몽이 레고로 변신…레고랜드서 국내 첫 조립 시연

레고랜드 코리아 리조트가 레고 포켓몬 신제품 출시를 기념해 조립 시연회를 국내 최초로 개최한다고 4일 밝혔다. 행사는 2월 6일 낮 12시, 레고랜드 빅샵에서 열리며 레고랜드 입장객이라면 누구나 무료로 관람할 수 있다.이번 행사에서는 ‘이상해꽃·리자몽·거북왕(72153)’, ‘피카츄와 몬스터볼(72152)’, ‘이브이(72151)’ 등 출시를 앞둔 레고 포켓몬 신제품 3종이 공개된다. 포켓몬 시리즈를 대표하는 캐릭터들을 레고 브릭으로 정교하게 구현한 제품으로, 포켓몬 팬과 레고 팬 모두의 관심을 끌 것으로 기대된다.조립 시연에는 춘천 소재 레고 테마 카페 ‘220볼트’ 소속 창작 크루 ‘볼트비’가 참여한다. 전문 크루들이 직접 제품을 조립하는 전 과정을 현장에서 볼 수 있으며, 완성된 작품들은 이후 레고랜드 빅샵에 전시될 예정이다.레고 포켓몬 제품은 2월 27일 정식 출시를 앞두고 있으며, 레고랜드 빅샵에서는 사전 예약 구매도 가능하다. 특히 ‘이상해꽃·리자몽·거북왕(72153)’ 세트는 레고랜드 코리아 빅샵과 온·오프라인 레고스토어에서만 판매되는 한정 제품으로, 예약 구매 고객에게는 ‘관동지방 배지 컬렉션’이 사은품으로 제공된다.레고랜드 관계자는 “포켓몬 트레이너를 꿈꿔온 이들에게 특별한 선물이 될 제품을 가장 먼저 선보일 수 있게 돼 뜻깊다”며 “앞으로도 방문객들에게 차별화된 즐거움을 제공할 수 있는 다양한 콘텐츠를 선보일 계획”이라고 말했다.