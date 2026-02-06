에임스캡, 람보르기니와 글로벌 제휴 통해 프리미엄 금융 서비스 이미지 강화

글로벌 온라인 금융 플랫폼 에임스캡(AIMSCAP)이 세계적인 슈퍼카 브랜드 람보르기니(Lamborghini)와 전략적 파트너십을 맺고, 프리미엄 금융과 럭셔리 브랜드 간의 결합을 본격화하고 있다.이번 제휴는 단순한 브랜드 노출을 넘어, 고급 고객층을 겨냥한 라이프스타일 중심의 차세대 금융 서비스 모델을 구현하겠다는 에임스캡의 의지를 보여주는 행보다. 양사는 이번 협력을 통해 트레이딩이라는 실용적 서비스에 감성적 가치를 결합, 보다 폭넓은 고객 경험을 제공할 계획이다.에임스캡은 아시아·태평양 시장을 중심으로 성장하고 있는 글로벌 트레이딩 플랫폼으로, 정교한 거래 시스템과 다양한 자산군, 전문 투자자 대상 서비스를 바탕으로 고객 기반을 확대해 왔다. 람보르기니와의 협력은 에임스캡이 프리미엄 시장에서의 브랜드 인지도를 더욱 공고히 하는 계기가 될 전망이다.람보르기니는 세계적인 명성을 지닌 고성능 자동차 브랜드로, 최근에는 와인, 예술, 하이엔드 소비재 등 다양한 분야로 확장을 시도하며 '럭셔리 라이프스타일 브랜드'로의 정체성을 강화하고 있다.에임스캡 관계자는 "고객의 기대치는 단순한 기능성을 넘어 브랜드가 제공하는 정서적 만족까지 포함한다"며, "이번 파트너십은 에임스캡의 기술력과 람보르기니의 고급스러운 브랜드 이미지가 결합해 새로운 금융 경험을 제시할 수 있는 기회"라고 강조했다.람보르기니 측 관계자 역시 "에임스캡과 같은 글로벌 금융 플랫폼과의 협업은 새로운 영역으로의 도전이며, 이를 통해 브랜드가 추구하는 고급 이미지와 시장 다변화를 동시에 꾀할 수 있다"고 밝혔다.양측은 향후 고객 대상 VIP 프로그램, 공동 프로모션, 브랜드 콜라보레이션 이벤트 등 다양한 방식으로 제휴 효과를 극대화할 방침이다. 특히 APAC 시장을 중심으로 고소득층 및 자산가를 타깃으로 한 고급 콘텐츠 마케팅도 병행할 예정이다.이번 협업은 금융 산업이 더 이상 전통적인 방식에 머물지 않고, 감성적 가치와 라이프스타일 요소를 적극 도입하고 있음을 보여주는 사례로 평가된다. 에임스캡은 이를 통해 차별화된 브랜드 전략을 펼치며, 글로벌 프리미엄 금융 시장에서의 영향력을 확대할 것으로 기대된다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com