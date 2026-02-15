두산건설 '두산위브&수자인 부평 더퍼스트'… 1~2인 가구 급증에 소형 타입 관심

- 인구 구조 변화가 바꾼 아파트 평형 공식…

- 틈새 면적 청약률도 高… 틈새 면적 갖춘 단지 분양 관심

우리나라 주거시장의 주력 타입은 오랫동안 '국민평형'으로 불리던 전용면적 84㎡였다. 하지만 1~2인 가구가 급증하고, 분양가가 치솟으면서 수도권을 중심으로 주택 수요가 점차 소형타입에 몰리고 있다. 통계청에 따르면 전국 평균 세대원 수는 2018년 2.4명에서 2022년 2.2명으로 줄었고, 지난해에도 2.2명(2024년 말 기준)을 기록하며 감소세가 이어지고 있다.이에 따라 1~2인 가구 증가세가 가파르다. 2000년 15.5% 수준이던 1인 가구 비율은 2024년 말 기준 36.1%로 804만 가구를 넘기며 처음으로 800만 가구를 돌파했다. 2인 가구(29.0%)까지 합치면 전체 가구의 절반을 훌쩍 넘어 65%에 달한다. 특히, 2024년 기준 합계출산율도 0.74명 수준으로 저출산 추세가 이어지고 있어, 3~4인 가구 구성 자체가 줄면서 소규모 가구는 고착화될 가능성이 높다.이처럼 소규모 가족 단위가 늘면서, 넓은 84㎡보다 상대적으로 부담이 적고 효율적으로 공간을 활용할 수 있는 소형 타입이 대안으로 주목받고 있다. 특히 발코니 확장과 다양한 내부 특화 설계로 실사용 면적을 늘린 덕분에 선호도가 높다. 관리비도 상대적으로 큰 타입에 비해 저렴하다.특히, 신규 분양단지의 경우 절대가격이 낮다. 초기 자금 조달 부담이 덜하고, 지금처럼 대출 규제가 강한 경우 대출 이자 등 금융 비용을 줄여주는 실질적인 이점으로 이어진다. 결과적으로 3040 실수요자의 내 집 마련 진입 장벽을 낮추는 효과가 있다.소형 타입 아파트 인기는 청약 시장에서 수치로 입증되고 있다. 부동산R114에 따르면 최근 1년 수도권 1순위 청약 경쟁률은 60㎡ 이하가 24.1대 1을 기록해 60~85㎡ 이하(6.5대 1), 85㎡초과(7.6대 1)를 크게 웃돌았다.가격 상승세도 이어지고 있다. 한국부동산원에 따르면 2월 1주차 기준 수도권에서 40㎡초과~60㎡이하 상승률은 0.14%를 기록해 면적대별 상승률 1위를 기록했다.이에 따라 분양에 돌입한 곳 중 전용면적 40㎡대 소형 타입을 포함한 아파트에도 관심이 집중되고 있다. 우선 두산건설이 BS한양과 컨소시엄을 구성해 인천 부평구에서 '두산위브&수자인 부평 더퍼스트'를 분양 중이다. 두산건설 '두산위브&수자인 부평 더퍼스트'는 총 1,299가구 규모의 대단지로, 전용면적 46㎡를 선보인다. 전용면적 46㎡는 방 2개와 거실을 갖춰 실용성과 공간활용도를 자랑하며, 신혼부부는 물론 사회 초년생들의 관심도 높다.두산건설 '두산위브&수자인 부평 더퍼스트'는 부분 커튼월 룩, 유리난간, 삼성물산의 주거 서비스 플랫폼 '홈닉(Homeniq)' 등 특화 설계 역시 적용되어 입주민의 주거 만족도를 높일 계획이다. 또한, 피트니스센터, GX룸, 실내골프연습장 등 입주민 일상의 퀄리티를 높여줄 다채로운 커뮤니티시설도 조성할 계획이다.두산건설 '두산위브&수자인 부평 더퍼스트'는 입지도 우수하다. 인근 롯데마트, 홈플러스, 이마트, 현대백화점, 부평시장 등 인프라를 잘 갖췄고, 도보거리에 부광초, 부흥초, 부광중, 부흥중, 부광여고 등 다수의 학교가 있으며 삼산·상동 학원가도 편리하게 이용할 수 있다.부동산인포 권일 리서치 팀장은 "수도권의 높은 분양가 부담과 1~2인 가구의 급증이라는 구조적 변화가 맞물리면서, 과거 84㎡ 중심의 평면 공식이 깨지고 있다"라며 "소형 타입은 단순히 작은 집이 아닌 최신 특화설계를 통해 공간 효율성을 극대화한 새로운 주력 상품으로 자리매김하고 있다"고 말했다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com