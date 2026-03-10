로봇 양산 전쟁…‘원가 절감’이 승패 가른다

2026년은 AI가 스크린을 벗어나 현실 세계에서 노동을 수행하는 ‘피지컬 AI’의 시대가 본격적으로 열리고 있다. 고령화와 생산가능인구 감소, 그리고 로봇의 시간당 비용이 인간 임금을 밑도는 ‘비용의 골든크로스’가 맞물리면서, 휴머노이드는 선택이 아닌 기업 생존의 문제로 부상하고 있다.

지난 2025년 12월 독일 베를린의 한 쇼핑몰에서 열린 시연회 중 테슬라의 휴머노이드 로봇 옵티머스가 크리스마스 마켓 가판대에서 팝콘을 나눠주고 있다. 사진=연합AP

지난 1월 CES 2026 현대차그룹 전시관에서 아틀라스가 자동차 부품을 옮기는 작업을 시연하는 모습. 사진=현대차그룹 제공

지난 2025년 11월 미국 뉴욕 증권거래소(NYSE)에서 유니트리 로보틱스의 휴머노이드 로봇 G1이 바닥을 걷고 있다. 사진=연합뉴스

2026년은 인류 산업사에서 노동의 정의가 바뀌는 원년이다. 지난 15년은 스마트폰과 모바일 플랫폼이 지배한 디지털 인공지능(AI)의 시대였다. 향후 15년은 AI가 스크린을 뚫고 나와 현실 세계를 움직이는 피지컬 AI의 시대다. 휴머노이드의 상용화는 단순히 로봇의 이족 보행을 의미하는 것이 아니다. 기업 간 거래(B2B) 제조·물류 현장을 넘어 기업과 소비자 간 거래(B2C) 가사·요양 영역까지 커버할 수 있는 범용 노동력의 등장을 의미한다.그간 로봇 산업의 발전이 더뎠던 이유는 모라벡의 역설 때문이다. 컴퓨터에게 수학 계산이나 체스는 쉽다. 그러나 걷거나 문고리를 돌리는 등 인간의 본능적인 감각·운동 능력을 구현하는 것은 어려웠다. 이제 이 난제는 기술적 특이점을 만나 돌파구를 찾았다.언어를 이해하는 거대언어모델(LLM)에서 인간의 행동을 학습하고 실행하는 거대행동모델(Large Action Model·LAM)로 진화가 시작됐다. 챗GPT, 제미나이 등의 인지능력과 테슬라 FSD로 대표되는 비전 자율주행의 판단 능력이 로봇이라는 하드웨어와 결합한 결과다. 이것이 바로 엔비디아, 테슬라, 현대자동차와 같이 우리에게 익숙한 빅테크 및 제조사들이 AI 플랫폼 기업으로서 휴머노이드 산업을 주도하는 이유다.휴머노이드 산업의 개화는 매크로 환경 변화에 따른 구조적인 흐름이다. 선진국을 중심으로 실버 쓰나미(silver tsunami·고령화 급증)와 그에 따른 생산가능인구의 감소는 정해진 미래다. 미국은 중국 견제를 위한 제조업 리쇼어링 정책을 추진 중이지만 정작 공장에서 일할 숙련공은 부족하다. 인간 노동력의 대체는 이제 선택이 아닌 기업의 생존 문제로 직결될 수밖에 없다.휴머노이드 도입의 핵심은 비용의 골든크로스다. 휴머노이드의 시간당 운용 비용이 임금보다 낮아지는 시점부터 채택률은 지수함수적으로 증가할 전망이다. 일론 머스크가 제시한 대당 2만 달러라는 목표 가격은 단순한 마케팅적 수사가 아니다.3교대가 가능한 로봇을 2만 달러에 구매해 5년간, 하루 16시간씩 운용한다고 가정해보자. 유지보수비를 포함해도 시간당 비용은 3달러 미만이다. 이는 선진국 최저시급의 3분의 1 수준이다. 즉, 2만 달러는 인간 노동력 대체를 위한 경제적 마지노선이자 산업의 개화를 알리는 신호탄이다. 결국 산업의 주도권은 로봇의 화려한 퍼포먼스가 아닌 목표 가격에 도달할 수 있는 원가 경쟁력에서 갈린다.휴머노이드 제조사의 원가 경쟁력은 핵심 부품의 내재화와 규모의 경제에서 판가름 난다. 고객 입장에서 휴머노이드를 도입할 때 고려하는 총소유비용은 크게 초기 도입비용(CAPEX)과 운영비용(OPEX)으로 구분해서 살펴봐야 한다.먼저 하드웨어 비용에 해당하는 CAPEX 절감에는 부품 내재화가 필수다. 휴머노이드 원가의 60~70%는 액추에이터, 배터리, 그리고 AI 칩셋이 차지한다. 이 중 가장 큰 비중을 차지하는 구동계(액추에이터)는 중국 업체들의 진입으로 장기적인 단가 하락이 예상된다. 따라서 종국에 원가 절감의 키는 추론용 칩이 될 전망이다.현재 테슬라는 자체 설계한 AI5 칩으로 추론·학습용 칩 내재화를 사실상 완료했다. 반면, 비테슬라 진영은 엔비디아의 젯슨(Jetson)·토르(Thor) 플랫폼을 구매해서 탑재해야 한다. 칩을 시장가격에 사서 쓰는 기업과 직접 만들어서 원가로 쓰는 기업의 수익성 격차는 시간이 갈수록 벌어질 수밖에 없다.더 중요한 것은 소프트웨어 운영비용인 OPEX다. 하드웨어 유지관리비는 앞서 본 것처럼 부품 단가 하락으로 낮아지겠지만 소프트웨어 비용은 구조가 다르다. 휴머노이드는 작동하는 매 순간 클라우드와 데이터를 교환하며 연산을 수행한다. 가동 시간이 길어지고 작업이 고도화될수록 연산량과 데이터 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API) 호출 비용은 기하급수적으로 늘어난다.자체적인 VLA(Vision-Language-Action) 모델이나 자체 AI 데이터센터가 없는 제조사는 로봇이 움직일 때마다 막대한 API 비용을 외부(오픈AI·엔비디아 등)에 통행세로 지불해야 한다. 테슬라는 엔드투엔드 신경망, 자체 언어모델 그록, 그리고 슈퍼컴퓨터 도조를 통해 이 모든 비용 구조를 내재화했다. 경쟁사들보다 압도적인 가격 혁신을 목표할 수 있는 이유다. 현대차도 구글 딥마인드와의 협력 및 엔비디아 그래픽처리장치(GPU) 대량 확보를 통해 자체적인 데이터 학습 루프를 구축하며 이 격차를 빠르게 좁히고 있다.현시점 휴머노이드 제조사의 성공적인 사업화 핵심 지표는 시제품의 성능이 아닌 양산 능력이다. 연구실에서 한 대를 완벽하게 만드는 것과 공장에서 수만 대를 불량 없이 찍어내는 것은 차원이 다른 문제다. 적은 모델을 대량으로 생산해 판매할 때 비로소 목표 가격에 판매할 수 있는 규모의 경제를 달성할 수 있다. 이에 캡티브 마켓(전속 시장) 등 확실한 수요처를 보유해 양산 데이터를 축적할 수 있는 기업에 주목해야 한다. 또한 미·중 갈등 속에서 신뢰할 수 있는 공급망으로서 한국 기업의 가치도 재조명될 전망이다.단기적으로 주목해야 할 영역은 액추에이터다. 로봇의 관절 역할을 하는 액추에이터는 양산에 앞서 가장 먼저 확보돼야 할 역량이다. 초기 시장은 고정밀 제어가 가능한 하모닉 드라이브 등 회전형 액추에이터 업체들의 수혜가 예상된다. 하지만 무거운 짐을 들어 올리는 페이로드(payload)를 향상시키기 위해 선형 구동기 수요가 급증한다는 점도 주목해야 한다. 이를 위해 볼스크루와 같은 기계 부품의 정밀도와 내구성이 필수적이다.중국산 저가 부품은 가격 면에서 매력은 있으나 아직 내구성과 신뢰성에서 부족하다. 산업이 전반적으로 양산 단계에 진입하며 적정 가격과 고신뢰성을 모두 만족하는 한국 부품사로 수주가 집중될 가능성이 높다. 특히 현대차나 테슬라 밸류체인에 이미 진입했던 레거시 자동차 부품사들(현대모비스·HL만도 등)은 이미 검증된 양산 능력을 로봇으로 전이 중이라는 점에서 가장 유망하다.한편, 에너지원인 배터리도 중요하다. 이는 휴머노이드의 가동 시간을 결정한다. 노동자를 대체하기 위해 최소 8시간(1교대)의 연속 구동이 필요하다. 단기적으로는 테슬라가 채택한 46파이 원통형 하이니켈 배터리가 시장의 표준이 될 가능성이 높다. 높은 에너지 밀도와 생산 효율성을 모두 갖췄기 때문이다. 특히 배터리팩 자체가 로봇의 척추 역할을 하며 강성을 지지하는 셀투보디 기술도 함께 적용될 전망이다.장기적으로는 전고체 배터리가 필연적이다. 인간과 협업하는 과정에서 넘어지거나 충격을 받아도 화재가 발생하지 않는 안전성이 높다. 용량 대비 중량도 가볍기 때문에 로봇의 경량화에 기여해 소모 전력 절감이나 에너지 밀도 개선에도 도움이 된다. 이에 46파이 원통형이나 전고체 배터리 기술을 보유한 셀 메이커와 소재 기업이 밸류체인의 또 다른 축을 담당할 전망이다.글로벌 휴머노이드 시장은 춘추전국시대를 지나 스마트폰 초기 시장과 유사한 애플 대 안드로이드의 양강 구도로 재편될 전망이다. 그 중심에는 테슬라와 이에 맞서는 반테슬라 연합(현대차·엔비디아)이 있다.테슬라는 피지컬 AI계의 애플을 추구한다. AI 반도체, 운영체제(OS), 슈퍼컴퓨터, 배터리, 그리고 대량 생산 공장까지 모든 밸류체인을 수직 계열화한 유일한 기업이다. 전 세계에 운행 중인 자율주행 차량과 공장에 투입될 옵티머스를 통해 얻는 압도적인 데이터 우위로 시장의 표준을 장악할 가능성이 높다.그 대척점에 있는 플레이어는 안드로이드 진영과 같은 현대차그룹으로 대표되는 엔비디아 연합이다. 여기서 현대차는 단순한 파트너가 아닌 엔비디아 진영의 핵심 하드웨어다. 엔비디아는 데이터 격차를 줄여줄 아이작 심(Isaac Sim)이라는 가상 시뮬레이션 플랫폼을 보유하고 있지만 가상과 현실의 차이라는 약점이 있다.가상공간에서 학습한 로봇이 실제 공장의 미끄러운 바닥이나 예기치 못한 장애물에 적응하려면 방대한 현실 데이터가 필수적이다. 이를 메워줄 수 있는 유일한 파트너가 바로 현대차다. 현대차는 세계 최고의 로봇 하드웨어 기술(보스턴다이내믹스)과 세계 3위의 차량 양산 능력, 싱가포르 글로벌 혁신센터(HMGICS)라는 테스트베드를 보유하고 있다.현대차에 대한 재평가 근거는 2021년 애플카 이슈 당시보다 훨씬 명확하다. 2021년 현대차 주가 급등의 배경은 제조업에서 소프트웨어 플랫폼 기업으로의 전환 기대감이었다. 그러나 당시에는 데이터 주권을 애플에 뺏길 수 있다는 우려로 상승분을 반납했다. 하지만 지금은 다르다.휴머노이드는 구조적으로 하드웨어 제어 소프트웨어(보디)와 추론 소프트웨어(브레인) 간의 실시간 피드백이 필수다. 로봇이 현장에서 경험하는 물리적 저항, 균형 감각, 촉각 데이터 없이는 엔비디아나 구글의 AI 모델도 고도화가 불가능하다. 따라서 소프트웨어 업체가 일방적으로 데이터를 독점하는 것은 구조적으로 불가능하다. 필연적으로 데이터를 긴밀히 공유할 수밖에 없는 상호 의존적 관계가 형성된다는 의미다.즉, 글로벌 톱티어급 양산 능력과 현장 데이터를 쥔 현대차는 소프트웨어 업체와 대등한 파트너로서 협상력이 높다. 현대차는 데이터 주권과 사업의 주도권을 온전히 갖춘 상태에서 2028년 미국 로봇 3만 대 양산 계획 등 2021년보다 훨씬 가시적인 사업 로드맵을 제시하고 있다. 이것이 우리가 지금 현대차에 2021년 이상의 밸류에이션을 부여해야 하는 이유다.2026년 피지컬 AI에 대한 투자 전략은 명확하다. 산업의 표준을 제시하는 테슬라와 엔비디아는 포트폴리오의 핵심이다. 다만 엔비디아 진영에서의 핵심적인 하드웨어 파트너 현대차와 그 밸류체인 내 실질적인 부품을 공급하는 국내 핵심 부품사들에 주목해야 한다. 지금은 AI가 스크린을 넘어 몸을 얻는 거대한 변화의 초입이다. 두려움보다는 확신을 가지고 변화의 가장 앞단에 선 기업과 동행해야 할 때다.