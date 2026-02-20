폭스바겐코리아 사진 제공

폭스바겐코리아가 2026년 고객 참여형 소셜 시승 캠페인 ‘Feel & Drive(필 앤 드라이브)’를 진행하며, 2월의 대표 모델로 대형 SUV ‘아틀라스’를 선정했다.‘Feel & Drive’ 캠페인은 고객 개인 라이프스타일에 맞춰 매월 골프, 아틀라스, 투아렉 등 폭스바겐의 주력 모델을 깊이 있게 경험할 수 있도록 운영되는 정기 시승 프로그램이다. 주말을 포함한 3박 4일간의 시승을 통해 고객은 폭스바겐 핵심 모델이 지닌 디테일한 강점과 독일 엔지니어링의 완성도를 일상에서 직접 체감하게 된다.폭스바겐코리아는 ‘사람을 위한 자동차’라는 브랜드 본질과 가치를 보다 많은 고객에게 전달하기 위해 차량의 진정한 가치는 직접 운전해 볼 때 비로소 드러난다는 점에 주목해 고객 경험 기반 소통을 강화하고 있다. 시승 후기는 폭스바겐 공식 인스타그램을 통해 생생히 공유되며, 이는 예비 고객들에게 깊은 공감과 강력한 신뢰를 전달하는 핵심적인 소통 창구가 되고 있다.이 달 2월 캠페인 주자인 대형 SUV ‘아틀라스’는 동급 최대 수준의 차체 크기와 여유로운 실내 공간을 바탕으로 대형 SUV에 걸맞은 파워풀한 주행 성능과 첨단 편의·안전 사양을 고루 갖춘 모델이다. 독일 엔지니어링 기술로 완성한 탄탄한 기본기와 미국 시장에서 입증된 뛰어난 공간 활용성을 기반으로 한국 고객의 패밀리 라이프스타일을 폭넓게 지원하는 대형 SUV로 평가받고 있다. 특히 올해 초 한국자동차전문기자협회(AWAK) ‘2026 올해의 내연기관 SUV’ 부문을 수상하며 이러한 뛰어난 상품성과 완성도를 동시에 인정받았다.이달의 시승 캠페인 당첨자는 오는 3월 6일(금)부터 9일(월)까지 아틀라스를 직접 운행하며 일상과 레저를 아우르는 다양한 주행 환경에서 대형 SUV 특유의 여유로운 공간감과 탄탄한 주행 안정성, 폭스바겐의 정제된 드라이빙 감각을 면밀히 체험하게 된다.시승 응모는 2월 20일(금)부터 22일(일)까지 폭스바겐 공식 인스타그램 채널 이벤트 게시글에 주제에 맞는 댓글을 남기면 참여가 완료되며 당첨자는 2월 23일(월)에 발표될 예정이다.이승률 기자 ujh8817@hankyung.com