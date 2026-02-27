마이클 안트 사장은 폭스바겐그룹에서 약 30년에 달하는 풍부한 경험을 보유하고 있다. 1998년 입사 이래 독일, 중국 등 주요 시장에서 핵심 보직을 역임하며 폭스바겐과 스코다, 아우디 등 다양한 브랜드를 거쳤다. 이러한 폭넓은 경험은 향후 한국 시장 내 폭스바겐 브랜드의 성장을 견인하고, 앞으로 나아가는 데 중요한 동력이 될 것으로 기대된다.
마이클 안트(Michael Arndt) 폭스바겐 부문 사장
2026. 04 폭스바겐그룹코리아 폭스바겐 부문 사장
2022. 07 FAW-아우디 세일즈 컴퍼니 사장(중국 항저우)
2022. 01 폭스바겐 러시아VW 러시아 및 CIS 총괄(러시아 모스크바)
2019. 04 폭스바겐 독일 영업 총괄(독일 볼프스부르크)
2016. 10 스코다 상하이 영업 및 마케팅 총괄(중국 상하이)
2015. 09 스코다 글로벌 영업 총괄(체코 믈라다볼레슬라프)
2012. 12 폭스바겐 중화권·아세안 기획 및 중국 영업 총괄(독일 볼프스부르크)
2010. 09 폭스바겐 상하이 전체 영업 총괄(중국 상하이)
2008. 03 중국 내 폭스바겐그룹 그룹 전략 및 기획 총괄(중국 베이징)
2005. 10 폭스바겐 제품 마케팅 및 판매 물량 운영 기획 총괄(프랑스 파리)
2001. 11 폭스바겐 벨기에, 룩셈부르크 및 프랑스 레위니옹 영업 관리(독일 볼프스부르크)
2020. 04 폭스바겐 브랜드 관리(독일 볼프스부르크)
1998. 04 폭스바겐그룹 영업 및 마케팅
