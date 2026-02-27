폭스바겐그룹코리아 사진 제공

폭스바겐그룹코리아가 2026년 4월 1일부로 마이클 안트(Michael Arndt)를 폭스바겐 부문 사장으로 임명한다.틸 셰어 폭스바겐그룹코리아 대표이사 사장은 2024년 2월부터 그룹의 전반적인 업무와 함께 폭스바겐 브랜드의 총괄직을 겸임하며 핵심 사업 역량과 조직 효율성을 강화해왔다. 이러한 토대를 기반으로, 앞으로 마이클 안트 신임 사장은 폭스바겐 브랜드의 운영 전반을 책임지게 되며, 전략적 방향성의 연속성을 유지하는 동시에 브랜드 실행력을 강화하는 데 집중할 예정이다. 아울러, 한국 내 그룹 브랜드들의 운영 방침에 따라 틸 셰어 폭스바겐그룹코리아 대표이사 사장에게 직보하게 된다.마이클 안트 사장은 폭스바겐그룹에서 약 30년에 달하는 풍부한 경험을 보유하고 있다. 1998년 입사 이래 독일, 중국 등 주요 시장에서 핵심 보직을 역임하며 폭스바겐과 스코다, 아우디 등 다양한 브랜드를 거쳤다. 이러한 폭넓은 경험은 향후 한국 시장 내 폭스바겐 브랜드의 성장을 견인하고, 앞으로 나아가는 데 중요한 동력이 될 것으로 기대된다.2026. 04 폭스바겐그룹코리아 폭스바겐 부문 사장2022. 07 FAW-아우디 세일즈 컴퍼니 사장(중국 항저우)2022. 01 폭스바겐 러시아VW 러시아 및 CIS 총괄(러시아 모스크바)2019. 04 폭스바겐 독일 영업 총괄(독일 볼프스부르크)2016. 10 스코다 상하이 영업 및 마케팅 총괄(중국 상하이)2015. 09 스코다 글로벌 영업 총괄(체코 믈라다볼레슬라프)2012. 12 폭스바겐 중화권·아세안 기획 및 중국 영업 총괄(독일 볼프스부르크)2010. 09 폭스바겐 상하이 전체 영업 총괄(중국 상하이)2008. 03 중국 내 폭스바겐그룹 그룹 전략 및 기획 총괄(중국 베이징)2005. 10 폭스바겐 제품 마케팅 및 판매 물량 운영 기획 총괄(프랑스 파리)2001. 11 폭스바겐 벨기에, 룩셈부르크 및 프랑스 레위니옹 영업 관리(독일 볼프스부르크)2020. 04 폭스바겐 브랜드 관리(독일 볼프스부르크)1998. 04 폭스바겐그룹 영업 및 마케팅이승률 기자 ujh8817@hankyung.com