‘현대 테라타워 구리갈매’ 전경

최근 고금리와 경기 불확실성이 지속되면서 기업들의 생존 전략이 ‘비용 절감’에서 ‘자산 효율화’로 빠르게 이동하고 있다. 특히 매년 인상되는 임대료를 비용으로 소모하기보다, 사옥을 실물자산으로 보유해 재무 안정성을 꾀하려는 움직임이 뚜렷하다.그동안 비싼 임대료를 감수하며 서울 도심에 머물던 기업들이 최근 경기 동북부의 비즈니스 거점인 ‘구리갈매지구’로 눈을 돌리고 있다. 특히 ‘현대 테라타워 구리갈매’는 합리적인 분양가 덕분에, 기존에 지불하던 임대보증금 수준으로 입주가 아닌 ‘자산 취득’이 가능하다.지자체의 지식산업센터 입주 업종 확대도 한몫하고 있다. IT, R&D는 물론 미디어, 스마트팜, 전문 서비스업 등 미래 산업군의 실사용 수요가 늘어나면서, 임대료 인상이나 재계약 불확실성에서 벗어나 안정적인 경영기반을 마련하려는 ‘내 집 마련(사옥)’ 열풍이 거세다.사옥이 실물자산으로서 가치를 높이려면 입지는 필수 조건이다. 구리갈매지구는 서울과 인접한 ‘하이브리드 입지’로 평가받는다. 8호선 연장 별내역 개통으로 강남권 접근성이 획기적으로 개선되었다.여기에 세종-포천 고속도로 개통 수혜와 갈매IC·퇴계원IC가 인접한 광역 도로망은 물류와 영업 효율을 동시에 잡아야 하는 기업들에게 최적의 환경을 제공한다. 이는 사옥 이전 후 자산 가치 상승을 기대할 수 있는 든든한 배경이 된다.‘현대 테라타워 구리갈매’는 지하 2층~지상 10층, 연면적 약 10만㎡ 규모의 복합 지식산업센터로, 업무형·라이브오피스형과 함께 드라이브인(일부) 설계를 적용해 차량이 호실 전면까지 진입할 수 있도록 했다. 이는 상·하차·출고 동선을 단축해 물류·유통·제조 기업의 시간·인건비를 절감하고 운영 효율을 높인다. 또 단지 내 특화 상업시설 ‘롬스트리트’와 건강검진센터 등 직원 복지·고객 응대를 아우르는 복합 인프라도 갖췄다.‘현대 테라타워 구리갈매’는 현재 입주를 진행 중이며, 단지 내 1층 분양홍보관에서 입주 및 계약자를 위한 자세한 정보를 얻을 수 있다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com