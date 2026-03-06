[바로잡습니다]본지 2026년 2월호(249호) 112쪽 '양자 컴퓨터는 비트코인을 무너뜨릴 수있을까' 기사 중 중간 제목 '논리 큐비트라는 거대한'은 '논리 큐비트라는 거대한 벽'의 오기이며, '공격할 가치가 있는'은 '공격할 수록 가치가 사라지는 역설'의 오기이므로 바로잡습니다.장승규 기자 skjang@hankyung.com