예술의전당, 6월 마티네 콘서트 개최…클래식 공연부터 무료 전시까지

예술의전당이 6월 마티네 콘서트를 통해 다채로운 클래식 무대를 선보인다.예술의전당은 <한화생명과 함께하는 예술의전당 11시 콘서트>와 을 통해 서로 다른 매력을 지닌 클래식 공연을 관객들에게 선사한다고 밝혔다. 두 공연 모두 해설이 함께 진행되며, 다양한 레퍼토리와 정상급 연주자들이 무대에 오른다.오는 6월 11일 열리는 '한화생명과 함께하는 예술의전당 11시 콘서트'는 부산시립교향악단 부지휘자이자 부산시립청소년교향악단 수석지휘자인 백승현이 지휘를 맡는다. 공연은 생상스의 '죽음의 무도'로 시작해 라흐마니노프의 '파가니니 주제에 의한 랩소디', 스피바콥스키의 '하모니카 협주곡', 스트라빈스키의 '불새 모음곡(1919년 버전)'으로 이어진다.협연자로는 2023년 호로비츠 국제 피아노 콩쿠르 3위 및 특별상을 수상한 피아니스트 박경선이 참여해 라흐마니노프의 '파가니니 주제에 의한 랩소디'를 연주한다. 또한 국내 클래식 하모니카 연주의 대표 주자로 꼽히는 하모니시스트 박종성이 스피바콥스키의 '하모니카 협주곡'을 선보인다.6월 25일에는 'KT와 함께하는 예술의전당 마음을 담은 클래식'이 관객과 만난다. 지휘는 젊은 감각과 음악적 해석으로 주목받고 있는 안두현이 맡는다.공연은 브람스의 '비극적 서곡 Op.81'로 막을 올린다. 이어 서울대학교 음악대학을 수석 졸업하고 국내외 오케스트라와 협연해 온 바이올리니스트 채유미가 멘델스존의 '바이올린 협주곡 e단조 Op.64'를 연주한다. 또 2015년 프라하 봄 국제 음악 콩쿠르 우승자이자 미국 세인트 폴 체임버 오케스트라 수석 클라리네티스트로 활동 중인 김상윤이 코플랜드의 '클라리넷 협주곡'을 들려준다.공연의 마지막은 시벨리우스의 '카렐리아 모음곡 Op.11'이 장식한다. 북유럽 특유의 서정성과 웅장한 오케스트라 사운드를 전할 예정이다.공연과 함께 전시도 즐길 수 있다. 음악당 앞 서울서예박물관에서는 근현대서화 소장품 특별전 《난초의 향기는 바람을 타고 천 리를 가네》가 무료로 진행되고 있다.입장권은 일반석 3만 원, 3층석 1만5천 원이다.