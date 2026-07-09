사진 한국경제

미래에셋그룹은 국내 가상자산거래소 코빗(Korbit)에 대한 공정거래위원회의 기업결합 심사가 완료됐다고 9일 밝혔다.이번 인수는 전통자산과 디지털자산을 연결하는 글로벌 투자 플랫폼 구축의 일환이다. 미래에셋은 증권·자산운용 분야에서 축적한 글로벌 투자 역량과 코빗의 디지털자산 인프라를 결합해 디지털 금융 사업을 확대한다는 방침이다.코빗은 미래에셋의 글로벌 투자 플랫폼 전략의 핵심 기반 역할을 맡는다. 미래에셋은 국내외 고객이 전통자산과 디지털자산을 하나의 투자 생태계에서 활용할 수 있는 환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있다.앞서 미래에셋은 지난 6월 홍콩에서 글로벌 투자 플랫폼 'MAPS(Mirae Asset Portfolio Service)'를 공개하며 전통자산과 디지털자산을 연계하는 기반을 마련했다. 회사는 이번 코빗 인수를 통해 국내 디지털자산 거래 인프라까지 확보하며 글로벌 플랫폼 전략을 강화하게 됐다고 설명했다.미래에셋은 향후 디지털자산기본법과 토큰증권발행(STO) 등 관련 제도 정비에 맞춰 스테이블코인, 커스터디, 실물연계자산(RWA), 디지털 결제·보관 등 다양한 디지털 금융 서비스를 단계적으로 확대할 계획이다. 법인의 디지털자산 시장 참여 확대에도 대응해 기관과 법인 고객을 대상으로 리서치, 투자정보, 자산보관, 보안 및 운용 지원 등 종합 서비스를 제공할 예정이다.