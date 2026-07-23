JLR코리아 사진 제공

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JLR(재규어랜드로버)이 레인지로버 패밀리의 다섯 번째 모델이자 브랜드의 새로운 해석을 담은 '레인지로버 GT'모델의 프로토타입 차량을 공개했다.레인지로버 GT는 새로운 EMA 플랫폼을 기반으로 한 최초의 순수 전기 레인지로버로, 영국 헤일우드에서 내연기관 및 하이브리드 모델과 함께 생산된다. 우선 순수 전기차(BEV)로 선보이며, 향후 하이브리드 전기차(HEV) 옵션을 적용할 수 있도록 유연성을 확보해 나갈 계획이다.특히 이번 공개에서는 레인지로버 GT의 실내가 세계 최초로 모습을 드러냈다. 외관에 담긴 환원주의 디자인 철학을 실내에도 일관되게 적용해 순수함과 정교함, 절제된 모더니티를 구현했다. 새로운 싱글 스크린 디자인과 기존 계기판을 대신하는 운전자 디스플레이를 적용하는 등 첨단 기술을 실내 공간에 자연스럽게 녹여냈다.실내 너비 전체를 가로지르며 눈에 띄지 않게 배치된 에어 벤트는 레인지로버 고유의 시그니처인 수평 디자인을 강조한다. 고급스러운 우븐 텍스타일 소재가 하나로 이어지는 형태로 대시보드를 감싸며, 뛰어난 촉감과 건축적 조형미를 갖췄을 뿐 아니라 스피커까지 자연스럽게 감춘다. 시각적 복잡성과 실내 소음을 줄이는 데 중점을 두는 한편, 음성 인식을 통해 더 많은 차량 기능을 이용할 수 있도록 했다.레인지로버 매니징 디렉터 마틴 림퍼트는 "레인지로버 GT는 GT 특유의 아름다운 균형과 비율, 정제된 장거리 주행 감각에 타의 추종을 불허하는 역량을 더해 그랜드 투어링 세그먼트를 재정의하는 모델"이라며 "지난 몇 년간 GT의 본질을 집요하게 연구했고, 이를 정교하면서도 독창적인 레인지로버만의 방식으로 재해석했다"고 말했다.현재 프로토타입 차량은 브랜드 크리에이티브 팀이 특별히 디자인한 위장 래핑을 두르고 최종 도로 주행 테스트를 진행 중이다. 래핑 디자인은 레인지로버 크리에이티브 및 엔지니어링 팀의 본거지인 영국 게이든 일대의 풍경에서 영감을 얻었으며, 지역의 등고선을 바탕으로 한 유려한 골드 패턴으로 그랜드 투어러다운 성격과 여정이 주는 감성을 표현했다.이승률 기자 ujh8817@hankyung.com