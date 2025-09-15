나경원 의원이 임 의원실을 나서고 있다. 2025.7.11/뉴스1

국회 패스트트랙 사건(신속처리안건) 관련 결심 공판에서 징역 2년을 구형 받은 나경원 국민의힘 의원이 추미애 국회 법제사법위원장을 향해 '도 넘은 완장질'이라고 거친 어조로 비판했다.15일 나 의원의 SNS에 따르면 “조희대 대법원장이 속으로는 내란범을 재판 지연으로 보호하고 있다? 자신이 먼저 물러남이 마땅하다?”라는 추미애 법사위원장의 말에 대해 “이 발언은 사법부에 대한 선전포고나 다름없다”고 규정했다.이어 “국회 법사위원장이 대법원장 사퇴를 압박하는 것 자체가 헌정사에 있을 수 없는 월권이다. 법사위원장이 할 말인가”라며 “정청래 대표의 오만 막말에 이어 이재명 선거법 재판에 대한 사감으로 노골적 사법질서 파괴 완장질이 도를 넘고 있다”고 지적했다.그는 “내란전담재판부 운운하며 국민을 호도하고 있지만 본질은 명확하다”라며 “사법부가 독립적으로 판단할 사안을 정치권이 좌지우지하겠다는 것이다. 이는 명백한 사법독립 침해 행위”라고 비판했다.나 의원은 “발상자체가 가히 경이로우니 민주당이 윤석열 정부 임명 대법관들의 재판 참여를 배제하자더니 이제는 대법원장마저 사퇴압박까지 결국 ‘닥치고 유죄 판결문을 찍어내라’는 것 아닌가”라며 “수사도 재판도 정치권의 입맛에 맞춰 하는 독재통치 아닌가”라고 물었다.특히 “내란몰이 재판이 본인들 입맛에 맞게 흘러가지 않을 것 같다고 재판지연 운운하며 대법원장을 사퇴하라고?”라며 “그럼 5개의 본인 재판을 멈추게 한 이재명 대통령은?”이라고 몰아세웠다.이어 “정작 자신들이 정치권력을 악용해 같은편들을 범죄세탁 해주고 있는 것 아닌가?”라며 “중지된 이재명 재판, 조국·윤미향 사면 등등 민주당의 이중잣대와 위선을 국민들이 똑똑히 지켜보고 있다”고 밝혔다.그는 “민주당의 내 편 무죄 네 편 유죄. 차라리 민주당은 판사와 대법관, 헌법재판관을 모두 자신들이 임명한다는 법을 만들어라”라고 촉구했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com