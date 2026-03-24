[2026 대한민국 NO.1 건강기능식품대상] 고기능 헬스케어 브랜드, 헬스헬퍼

헬스헬퍼가 ‘2026 대한민국 NO.1 건강기능식품대상’ 다이어트 부문을 7년 연속 수상했다.이커머스 기업 주식회사 넥스트플레이어가 전개하는 헬스헬퍼는 현대인들의 건강한 라이프스타일을 전문적으로 지원하며, 일상 속 지속가능한 관리를 실천할 수 있도록 최적화된 건강관리 솔루션을 선보이고 있다.주력제품 ‘맥스컷’ 시리즈는 꾸준한 연구개발을 통한 제품 리뉴얼과 신소재를 활용한 신제품 출시를 계속해 이어 나가고 있다. 이에 따라 체지방 감소 및 혈당 상승 억제 기능을 식약처에서 인정받은 ‘맥스컷 프로 크롬’, 체지방 감소와 운동으로 인한 피로 개선 및 배변활동에 도움을 줄 수 있는 ‘맥스컷 에메랄드워터’, 젤리 타입의 다이어트 보조제 ‘맥스컷 컷팅 젤리’, 올리브오일과 레몬, 베르가못을 배합한 유기농 인증 제품 ‘맥스컷 올레샷’ 등 다양한 라인업을 선보이고 있다.최근, 전 이종격투기 선수 겸 방송인 추성훈을 브랜드 신규 모델로 발탁하며, 헬스헬퍼의 신뢰 있고 건강한 메시지를 소비자들에게 보다 강력하게 전달하고 있다.헬스헬퍼 관계자는 “이번 7년 연속 수상은 헬스헬퍼 맥스컷의 경쟁력과 추구하고자 하는 가치를 인정받은 결과”라며, “소비자들의 많은 관심과 사랑에 보답하고자 앞으로도 고품질, 고기능성의 건강관리 제품을 선보이며 건강기능식품 시장에서의 경쟁력을 더욱 강화해 나갈 것”이라고 말했다.박정원 인턴 기자 jason201477@hankyung.com