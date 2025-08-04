지금 주목해야 할 밸류업 추천주 12선 - SK

새 정부가 증시 부양에 드라이브를 걸고 있는 가운데, 한국 투자자들 사이에서 ‘밸류업’이 화두로 떠오르고 있다. 올해 주목해볼 만한 밸류업 관련주에는 어떤 것들이 있을까. 한경머니는 주주 환원 정책, 수익성, 미래 가치 등을 종합해 총 12개의 밸류업 유망 종목을 선정했다. 또 증시 전문가 3인에게 이들 종목에 대한 의견을 묻고, 각 종목의 추천 여부를 ‘중립’ 또는 ‘강세’로 평가하도록 했다. 평가에 참여한 전문가는 김동원 KB증권 리서치본부장, 김성노 BNK투자증권 리서치센터장, 조수홍 NH투자증권 리서치본부장이다. 그 결과 과반수로 ‘강세’ 평가를 받은 종목은 CJ, SK, 금호석유화학, 기아, 네이버, 삼성물산, 하나금융지주, 포스코홀딩스, 현대모비스, 한화 등 10종목이었다. 그 외 HD현대, 미래에셋증권 등 2종목이 ‘중립’ 평가를 받았다.SK는 그룹 내 시너지 효과를 높이고 미래 성장 기반을 강화하기 위해 그룹 포트폴리오 리밸런싱을 추진 중이다. SK스페셜티 매각 종료에 따라 재무 구조가 개선됐으며, 머티리얼즈 CIC 관련 자회사들은 SK의 현물출자 및 주식교환을 통해 SK에코플랜트의 자회사로 연내 편입될 예정이다. 더불어 추가적인 자산 매각 가능성도 존재한다. 하반기까지 리밸런싱을 통한 재무 구조 개선이 이어지면 지주사 디스카운트 해소 기대감이 주가 상승을 견인할 전망이다.“SK 연결 ROE 개선에 따른 PBR 배수 상승을 위해서는 상장 자회사 SK이노베이션의 수익성 개선, 추가 자산 매각에 따른 재무 구조 개선을 주가 상승의 핵심 요소로 판단. 새 정부의 일반주주보호 정책이 강화되는 가운데, SK의 기보유 자사주 소각 여부 및 추가 주주 환원에 대해 주목할 필요가 있다.”“주력 계열사 지원과 자산 유동화 계획 마무리 단계로, 사업의 유사성과 중복 투자를 통합해 효율성을 높이고 비핵심 자산 매각 추진 중. 다만 주주 환원을 감안할 때 상승 여력이 제한적이다.”“포트폴리오 리밸런싱 진행하며 재무 구조 개선 중이다. 타 지주사 대비 높은 NAV 대비 할인율로 밸류에이션 메리트가 존재한다. 자사주 원칙적 소각 추진 시 보유자사주 24.6% 중 일부 소각이 기대된다.”