여유로운 핏과 부드러운 색감, 그리고 편안함 속 숨겨진 우아함. 이렇게 또 가을이 왔다.

클래식한 감각의 브라운 벨벳 립 트리밍 보머 재킷과 베이지 코튼 셔츠, 수작업으로 롤링한 테두리가 특징인 실크 스카프 가격 미정 모두세련되면서 착용감이 가벼운 조엘 보머 재킷과 울 스콧 팬츠, 베이지 캐시미어 폴로셔츠 가격 미정, 승마용 슈즈에서 영감을 받아 벨벳 송아지 가죽 소재로 제작한 파블로 워크 부츠 380만 원대 모두유기적으로 흐르는 부드러운 실루엣이 돋보이는 베이지 트렌치코트와 그레이 셔츠, 스웨이드 벨트 가격 미정, 브라운 슬림 핏 울 팬츠 139만 원 모두골드 버튼이 돋보이는 시실리 라이트 벨벳 더블브레스트 재킷 505만 원, 캐시미어 터틀넥 니트 풀오버 227만 원, 클래식 코튼 진 137만 원 모두나떼 부토네 울 더블브레스트 재킷 610만 원, 스카프 칼라 장식의 레드 실크 셔츠 210만 원, 블랙 나일론 개버딘 팬츠 170만 원 모두산림 레이저의 복장에서 영감을 받아 재킷과 블루종의 매력을 모두 담은 캐시미어 포레스티어 재킷 600만 원대, 캐시미어와 알파카 혼방 터틀넥 니트 풀오버 300만 원대, 모던한 스타일의 알렉산드로 울 팬츠 100 만 원대, 브라운 레더 브라이딩 니트 머플러 100 만 원대 모두퓨어 울 플란넬 소재의 싱글브레스트 재킷 305만 원, 화이트 티셔츠 가격 미정, 브라운 체크 패턴 테일러드 팬츠 125만 원, 어깨에 걸친 캐시미어 니트 풀오버 가격 미정 모두페블 디테일의 웨이브 백 422만 원하운즈투스 체크 패턴 재킷과 팬츠, 스트라이프 패턴 셔츠, 슈즈 가격 미정 모두그레이 집업 니트 가격 미정넉넉한 수납 공간을 자랑하는 허그 토트백 429만 원양정원 기자 |사진 신채영모델 BALINT | 스타일리스트 김기동(KD) | 헤어&메이크업 채현석