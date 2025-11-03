NH농협은행은 ESG 경영을 실천하며, 환경보호·사회공헌·윤리경영을 아우르는 전방위적 활동을 통해 농업·농촌과 지역사회의 지속가능한 미래를 만들어가고 있다.

농협은행의 대표적인 사회공헌 프로그램인 초록사다리 캠프. 사진 NH농협은행 제공

NH농협은행은 ‘농업인이 행복한 금융, 함께 성장하는 사회’를 목표로 ESG경영을 실천하며 농업·농촌과 지역사회의 지속 가능한 미래를 만들어 가기 위한 전방위적인 활동을 펼치고 있다.농협은행은 올해 상반기 전국 1110개 농·축협과 함께 ‘범농협 ESG·사회공헌위원회’ 활동을 강화하며 ESG 내재화를 체계적으로 추진했다. 농협중앙회와의 연계를 통해 환경보호, 사회공헌, 윤리경영을 통합 관리하고 있으며, 특히 ‘농업·농촌의 지속가능성’을 ESG 전략의 핵심으로 삼고 있다.환경(E) 부문에서는 자원 순환과 생태 보전을 위한 실천이 이어지고 있다. 도심 속 생태 복원을 위한 도시양봉 활동, 탄소저감 캠페인 ‘가치잇는 모두비움’ 등은 임직원과 고객이 함께 참여하는 생활 속 ESG 활동으로 자리 잡았다. 특히 올해 상반기에는 30톤의 폐전자제품을 수거해 100톤의 탄소를 감축했고, 환경부 산하 공익법인 E-순환거버넌스와 협약을 맺어 자원 재활용 체계 구축에 힘을 보탰다.사회(S) 부문에서는 농촌과 아동, 재해 피해 지역을 위한 지원이 두드러진다. 지난 7월, 강태영 은행장을 비롯한 임직원들은 충남 당진의 수해 지역을 직접 찾아 복구 일손을 도우며 농민들과 함께 땀을 흘렸다. 집중호우로 피해를 입은 농가의 비닐하우스를 정리하고 토사를 제거하는 봉사 활동이 이어졌으며, 피해 농업인과 중소기업을 위한 신규 자금 지원, 대출금리 우대, 원리금 상환 유예 등 맞춤형 금융 지원도 병행됐다.농협은행은 재난 대응뿐 아니라 평시의 상생 활동에서도 적극적이다. ‘농촌일손돕기’는 가장 대표적인 현장형 프로그램으로, 올해에만 3755명의 임직원이 참여해 2만7500여 시간의 봉사 활동을 진행했다.경기도 광주와 포천 등지에서는 고객이 함께하는 민간 협력형 일손돕기를 펼쳤으며, 수확 농산물을 구매해 고객 사은품으로 활용하는 방식으로 농가 소득 향상과 고객 관계 강화를 동시에 이뤄냈다. 이 같은 농촌 지원의 흐름은 ‘초록사다리 프로젝트’로 이어진다. 농협은행의 대표 사회공헌 브랜드인 초록사다리는 2019년부터 청소년의 성장 사다리를 만들어 온 인재 육성 프로그램이다. 대학생 멘토와 농촌 지역 청소년 멘티가 함께하는 캠프를 통해 진로 탐색, 문화 체험, 자존감 회복을 돕는다. 지금까지 총 220개 학교, 1076명의 대학생 멘토, 4735명의 청소년이 참여했다.올해 8월에는 사단법인 굿네이버스 인터내셔날과 함께 ‘초록사다리×우주공간프로젝트’ 후원금 4억 원을 전달하며 협약을 체결했다. 이 프로젝트는 농촌 초등학교의 유휴공간을 리모델링해 아이들이 안전하고 즐겁게 쉴 수 있는 복합문화공간으로 조성하는 사업이다.이 밖에도 농협은행은 소외계층과 청년층을 위한 금융·비금융 지원을 꾸준히 확대하고 있다. 대학생 재능봉사 캠프, 농촌 초등학생 교구재 지원, 다문화가정 아동 멘토링 등 다양한 교육복지 프로그램을 통해 미래 세대의 균형적인 성장을 돕고 있다. 금융을 넘어 문화·정서적 지원까지 포괄하는 이러한 접근은 농협은행이 지향하는 ‘포용금융의 완성형 모델’로 평가받는다.